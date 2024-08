Deel dit: Share App Mail Tweet

Elektrische stationwagon van Volkswagen is het Passat-alternatief

Bij sommige verstokte Volkswagen Passat Variant-rijders zal een zucht van verlichting klinken, nu Volkswagen eindelijk een elektrische stationwagen introduceert.

De Volkswagen ID.7 Tourer is min of meer als de elektrische Passat Variant te zien. Hij kost slechts 1.000 euro meer dan de ID.7 hatchback.

Prijs Volkswagen ID.7

Met een basisprijs van 58.990 euro is inmiddels al een aardig leasebudget nodig, maar dan heb je een Pro-variant met 77 kWh accu-pakket, een WLTP-range van 605 kilometer en 286 pk op de achterwielen. Voor 61.990 euro is er de Pro S met 86 kWh-batterij, dezelfde aandrijfkrachten op de achteras en een actieradius van 690 kilometer. Overigens levert Volkswagen deze grotere accu voortaan ook op de normale ID.7.

Hogere luchtweerstand Volkswagen ID.7

De Volkswagen ID.7 Tourer is maar zo’n tien kilogram zwaarder dan de hatchback. Ook krijgt hij ongeveer 20 kilometer minder range, doordat de cw-waarde van de Tourer 0,25 is en die van de normale versie door zijn gunstiger gevormde achterzijde 0,23.

Voorts kan het forse achterwerk van de Tourer met de verstelbare rugleuning van de bank in de kleinste hoek 605 liter tot 1.714 liter verstouwen en dat is respectievelijk 70 liter en 128 liter meer.

Meer hoofdruimte achterin

Op die tweede zitrij van de Volkswagen ID.7 Tourer is het, net als in de hatchback, ronduit riant zitten met beenruimte van limousine-niveau, maar de Tourer biedt extra ruimte tussen hoofd en dakhemel. Voorin de gereden Pro S-variant waren ergo-stoelen gemonteerd en die zitten voortreffelijk.

Door hun omvangrijke verstelbaarheid en goede vorm is het prima meubilair om lange trips op te maken. Het verdere interieur kennen we en laat zich typeren als veruit de fraaist gemaakte cabine van de ID-reeks.

Flinke range

In de buurt van Stockholm kwamen we in de Volkswagen ID.7 Tourer met 86 kWh accu tijdens ideale omstandigheden tot een verbruik van 17,6 kWh/100 km. Dat komt overeen met bijna 500 kilometer aan echte range. De accu opladen kan met maximaal 200 kW en zou in 26 minuten kunnen van 10% naar 80%.

Comfort

Net als de gewone versie blinkt het onderstel Volkswagen ID.7 Tourer uit in souplesse en dat maakt hem een zeer verfijnde kilometervreter. Hij stuurt weliswaar licht en gevoelloos, maar biedt wel veel stuurprecisie, waardoor hij goed te plaatsen is.

Je merkt dat het een zware auto is met een rijklaargewicht van 2.239 kilogram, want hij schuift uiteindelijk over de voorwielen de bocht uit. De ID.7 Tourer doet vooral wat hij moet doen en dat is: groots comfort leveren in een ruime, praktischere carrosserievariant.