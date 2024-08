Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: nieuwe 1-serie – de goedkoopste BMW

De nieuwe BMW 1-serie lijkt slechts een facelift van de vorige, maar het is toch echt een nieuwe modelgeneratie. Daarom maken we ook opnieuw kennis met een duik in de prijslijst.

De vorige BMW 1-serie was nog maar sinds 2019 op de markt, maar begint toch nu alweer aan een nieuwe modelgeneratie. Er blijft veel bij het oude, maar er verandert ook een en ander. In deze duik in de prijslijst nemen we alles met je door.

Motoren BMW 1-serie

Te beginnen met het motorenaanbod. Vooralsnog zijn er vier varianten overgebleven. Het basismodel is de 120, met een 131 kW (178 pk) sterke 2,0-liter viercilinder benzinemotor. BMW bedient ook nog altijd de dieselrijder, met de 118d en 120d. In beide gevallen krijg je een 2,0-liter viercilinder, met respectievelijk 110 kW (150 pk) of 120 kW (163 pk). Het beetje extra vermogen is vooral te danken aan de toevoeging van mild hybrid-technologie. Voor de sportieve rijder is er de 225 kW (306 pk) sterke M135 xDrive, die dus als enige vierwielaandrijving heeft in plaats van voorwielaandrijving. De 100 km/u is dan in 4,8 seconden bereikt, met een top van de ‘standaard’ 250 km/u. De 118d heeft als enige een handgeschakelde transmissie, met zes versnellingen. Verder krijg je dus altijd een automaat, met zeven versnellingen.

Uitrustingen BMW 1-serie

Een kale BMW bestaat niet meer, ook niet als 1-serie. Voor de standaarduitrusting houden we het bij enkele highlights: 17-inch lichtmetalen wielen, full-led-verlichting, een sportstuur, zwarte stoffen bekleding, BMW Live Cockpit Plus met BMW Curved Display, automatische airco en Cruise Control met remfunctie.

Verder is er keuze uit de uitrustingsniveaus M Sportpakket, M Sportpakket Pro en M Sport Design. Met die eerste krijg je onder meer 18-inch lichtmetaal, een M sportstuurwiel met schakelflippers, sportstoelen, alcantara-kunstleren bekleding en een adaptief M-onderstel. Pro vult dat verder aan met een achterspoiler, M Sportremsysteem en Shadow Line-accenten. Met de M Sport Design krijg je het M Sport exterieurdesign, maar blijft de BMW 1-serie verder standaard.

Prijzen BMW 1-serie

De prijslijst van de BMW 1-serie begint voortaan bij 41.507 euro voor de BMW 120. Wil je dieselen, dan zit je gelijk op 47.982 euro, maar dan heb je wel meteen de 120d. Opmerkelijk genoeg betaal je iets meer voor de 118d: minimaal 48.288 euro. Zou er iemand zijn die meer wil betalen voor minder vermogen? De duurste uitvoering is de M135 xDrive, waarvoor je moet doorsparen tot 75.963 euro. Tja. Laten wij dan maar gewoon kiezen voor de BMW 120. Het uitgespaarde geld besteden we wel aan M Sportpakket Pro, waarmee de prijs uitkomt op 47.819 euro.

Exterieuraankleding BMW 1-serie

De standaard carrosserielak is voor alle uitvoeringen witte unilak. Voor een metallic carrosseriekleur betaal je 1.050 euro, met (voor onze uitvoering) keuze uit zwart, grijs, donkerblauw en zelfs ook donkerpaars.

Een andere grijstint heeft een meerprijs van 2.395 euro. Hetzelfde bedrag hoort bij de matte BMW Individual-kleuren donkergrijs en donkerblauw. Wij gaan voor het ‘gewone’ donkerblauw, M Portimao Blau.

De door ons gekozen uitvoering biedt slechts één andere wielkeuze: 19-inch Y-spaakvelgen. De meerprijs van 640 euro valt mee, maar wij vinden de standaardwielen mooier.

Interieuraankleding

De standaard zwarte alcantara-kunstleren bekleding kunnen we gratis omruilen voor Econeer-bekleding. Dat een stofachtig materiaal, gemaakt van gerecyclede PET-flessen. BMW noemt het ‘blauw’, maar het is meer een soort grijs. Optioneel is Sensatec-bekleding, een ander soort kunstleer.

Voor 252 euro is er keuze uit beige, donkerbruin en zwart. Deels rode bekleding kost 356 euro. Ondanks dat het misschien erg zwart is, kiezen wij toch voor de sportieve uitstraling van het standaard alcantara.

De standaard aluminium interieurlijsten met M-kleuren kan je gratis omruilen voor een iets donkerder variant met verlichte M-kleuren. Doen we voor onze virtuele BMW 1-serie.

Pakketten en losse opties

Dan is er nog een uitgebreide optielijst van de BMW 1-serie te gaan. Eerst maar de pakketten: het Premium Pack (1.496 euro) en Innovation Pack (2.595 euro). Het eerste pakket heeft BMW alvast voor je geselecteerd en omvat onder meer adaptieve led-koplampen met grootlichtassistent, Comfort Acces, automatisch dimmende spiegel en een draadloze smartphone-lader. Het Innovation Pack voegt daar onder meer de Live Cockpit Professional, een head-up display en Parking Assistant Plus aan toe. Let op: je moet een van de twee pakketten kiezen. Genoemde zaken zijn ook alleen als onderdeel van deze pakketten te bestellen. Het head-up display hadden we eigenlijk nog wel gewild, maar verder vinden wij het Premium Pack wel voldoende.

Van de losse opties is met voorgaande keuzes al veel wel of niet geselecteerd. Wat overblijft zijn nog in blauw of grijs uitgevoerde remklauwen (resp. 695 en 864 euro, rood is standaard), getint glas achter (374 euro), een contrasterend zwart dak (385 euro), een panoramadak (1.260 euro), elektrisch bedienbare achterklep (480 euro), stuurverwarming (213 euro), stoelverwarming voorin (374 euro), M Sportstoelen (810 euro), een doorlaadopening in de achterbank (215 euro), automatische tweezone airco (585 euro), Harman-Kardon audiosysteem (597 euro), Driving Assistant Plus of Professional (855 of 2.115 euro), een afneembare trekhaak (907 euro) en nog wat praktische zaken zoals scheidingsnetten voor de bagageruimte. Hiervan vinken wij alleen nog de stoel- en stuurverwarming en het audiosysteem aan op de BMW 1-serie.

‘Onze’ BMW 1-serie

De prijs voor onze BMW 120 M Sportpakket Pro komt daarmee uit op 51.028 euro. Ofwel er zit nu voor 9.521 euro aan opties op, of 3.209 euro ten opzichte van een standaard M Sportpakket Pro-uitvoering. Dat valt op zich nog mee, maar we hebben ons wel aardig ingehouden met het aanvinken van opties. Hoe zou jij de nieuwe BMW 1-serie samenstellen?

