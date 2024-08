Deel dit: Share App Mail Tweet

Import Chinese elektrische auto’s daalt met extreem percentage

Op 12 juni kwam het nieuws naar buiten dat de importheffingen voor Chinese elektrische auto’s gigantisch gaan stijgen. Nog voor de nieuwe regels definitief van kracht zijn, is er door de experts van Dataforce al een forse daling van de importcijfers te zien.

Sinds 5 juli 2024 zijn de importheffingen voor Chinese elektrische auto’s flink gestegen. Het gaat nog om een voorlopige maatregel. In november wordt er bepaald of de nieuwe heffingen definitief zijn.

Import Chinese elektrische auto’s daalt met 45 procent

Hoewel de importheffingen dus nog niet definitief zijn, is het importaantal van elektrische auto’s uit China in juli met 45 procent gedaald ten opzichte van de maand juni. Dit krankzinnig hoge cijfer geldt voor import naar Europa.

Het cijfer zegt nog niet veel

Overigens moet er een kanttekening bij het dalende cijfer van de import van Chinese elektrische auto’s geplaatst worden. Volgens Dataforce probeerden veel Chinese fabrikanten in juni nog tegen het lagere tarief auto’s te importeren naar Europa om deze nog goedkoper aan te kunnen bieden.

Daarbij heeft de dalende vraag naar elektrische auto’s ook invloed. Europese merken verkopen tevens minder elektrische auto’s. Dataforce gebruikte voor het onderzoek importaantallen uit zestien EU-landen. In die zestien landen daalde de gehele EV-verkoop met 36 procent.

BYD verkocht meer auto’s

Als we verder uitzoomen, dan zien we zelfs dat sommige Chinese merken het helemaal niet zo slecht doen. Ten opzichte van vorig jaar verkocht BYD in juli ongeveer drie keer zoveel auto’s als vorig jaar. MG verkocht er ten opzichte van vorig jaar echter 20 procent minder en Polestar zelfs 42 procent minder.

Als je enkel naar het dalende importcijfer van Chinese elektrische auto's kijkt, lijken de nieuwe importheffingen dus te werken. Toch zijn er nog meer maanden en data nodig om dit daadwerkelijk aan te tonen.