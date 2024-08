Deel dit: Share App Mail Tweet

Ultieme sleeper: Skoda bouwt Superb met meer vermogen dan Audi RS 4

De Britse tak van het merk Skoda laat een ultieme sleeper zien die gebouwd is op basis van de Superb. Deze Tsjechische gezinsauto heeft meer vermogen dan een Audi RS 4.

Skoda heeft inmiddels de nieuwe generatie Superb al voorgesteld. Blijkbaar had het in Engeland nog een overjarig model over om iets leuks mee te doen.

Skoda Superb als ultieme sleeper

In samenwerking met een Britse tuner, RE Performance, is deze gave Skoda Superb gebouwd. Hoewel aan het uiterlijk vrij weinig te zien is, heeft deze auto 477 pk en 661 Nm aan koppel onder de motorkap. Dit vermogen komt voort uit de bekende 2,0-liter viercilinder die voorzien is van een Garrett-turbo, intercooler kit, een andere inlaat en een nieuw brandstofsysteem. Schakelen gaat nog steeds met een zeventraps DSG.

Hoewel de Skoda Superb met 477 pk meer vermogen heeft dan een Audi RS 4 (450 pk), sprint hij niet sneller van 0 naar 100 kilometer per uur. Dit doet de Audi in 4,1 seconden en de Skoda in 5,6 seconden. Dat terwijl ze beide voorzien zijn van vierwielaandrijving. Deze sleeper is overigens nog niets vergeleken naast deze doodgewoon ogende Renault Twingo met ruim 500 pk.

(Afbeelding: Skoda) (Afbeelding: Skoda) (Afbeelding: Skoda) (Afbeelding: Skoda) (Afbeelding: Skoda) (Afbeelding: Skoda)

(Afbeelding: Skoda) (Afbeelding: Skoda) (Afbeelding: Skoda) (Afbeelding: Skoda) (Afbeelding: Skoda) (Afbeelding: Skoda)

Ook het onderstel is aangepakt. De Skoda Superb staat nu op een schroefset van KW waardoor hij beduidend dichter bij het asfalt ligt. Om het geheel tot een stoppen te dwingen is ook de remmerij aangepakt. Er zijn onder andere zespots remklauwen van AP Racing gemonteerd.

Niet voor de verkoop

De ultieme Superb-sleeper van Skoda is helaas niet te koop. Er is er maar een van gebouwd en die wordt gebruikt voor promotiedoeleinde. In Nederland is de krachtigste aandrijflijn, van de nieuwe generatie, een 272 pk-sterke plug-in hybride. In onderstaande video vertellen we je alles over dat model.