Ultieme sleeper: onschuldig ogende Renault Twingo met dik 500 pk

Wat is een sleeper? Een auto met veel meer vermogen dan je op basis van zijn uiterlijk zou verwachten. Neem deze doodgewone Renault Twingo met z’n saaie staalvelgjes. Je zou niet zeggen dat dit Franse gebakje meer dan 500 pk produceert, toch?

De enige hint dat je twee keer moet nadenken voordat je een stoplichtwedstrijdje houdt met deze Renault Twingo, zijn de Nankang NS-2R-semislicks onder de hatchback. Die hebben daar normaal gesproken natuurlijk niets te zoeken.

Ruim 500 pk sterke Renault Twingo

In dit geval zijn ze nodig om de ruim 500 pk op het asfalt te krijgen. Het asfalt van de Nürburgring welteverstaan. De Franse eigenaar Ed Ouard is met zijn Renault Twingo naar Duitsland afgereisd zodat de ‘king of the Ring’ Misha Charoudin hem aan de tand kan voelen tijdens een ronde over de Nordschleife.

Uiteraard moest de originele 1,2-liter viercilinder met 55 pk geloodst worden om op bijna het tienvoudige vermogen uit te komen. Om het grote aantal pk’s te halen is Honda’s geliefde K20-motor met een flinke turbo gebruikt. Het is bewonderenswaardig hoe Ouard dit blok in de piepkleine motorruimte van de Twingo heeft weten te proppen.

De ultieme sleeper

De eigenaar heeft er alles aan gedaan om de auto zo standaard mogelijk te laten lijken. Zo zien we geen grote intercooler, kuipstoelen of racestuur. In de video met Charoudin laat hij zien hoe het AFR-metertje voor de lucht-brandstofverhouding verscholen zit achter een luchtroostertje. De knop voor de rolling anti-lag zit verstopt achter de pookhoes en met een draai aan de knop voor de ventilatierichting bedien je de sproeiers die water over de intercooler spuiten. Een échte sleeper dus.

Mocht je je afvragen waartoe dit pk-bommetje in staat is: de gepeperde Renault Twingo heeft eerder een 100 tot 200 km/h-tijd genoteerd van 7 seconden. Om het beestje weer tot stoppen te manen is de remmerij geüpgraded naar grotere schijven en vierpods zuiger van Wilwood.