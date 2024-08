Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Mazda RX-8 is nu spotgoedkope occasion: durf jij het aan?

De Mazda RX-8 is een unieke auto. Vanwege zijn vreemde portieren, maar vooral vanwege de wankelmotor voorin. Als occasion is het model inmiddels voor een prikkie op te pikken. De vraag is: durf jij het aan?

Zeg je Mazda, dan zeg je wankelmotor. Tot op de dag van vandaag (met een paar jaar pauze) houdt Mazda stug vast aan het concept van de rotatiemotor, zelfs als dat betekent dat het olieverbruik door het dak gaat, zoals bij onze MX-30 R-EV-duurtester. Goed, terug naar de Mazda RX-8-occasion. Het model verscheen in 2003 op de markt en bleef tot 2012 in productie (in Europa werd hij al in 2010 geschrapt). Hij volgde de RX-7 op, die inmiddels een heldenstatus heeft verworven binnen de JDM-community.

Mazda RX-8 met wankelmotor

De RX-8 is echter geen sportcoupé zoals zijn voorganger, maar een sedanachtige met twee zogeheten suicide doors als achterportieren. Onder de kap vind je nog wel de 1,3-liter 13B-wankelmotor met twee rotatieschijven. In het geval van deze occasion levert hij 192 pk, maar wel pas bij 7.000 toeren per minuut. Je moet de rotatiemotor, die in zijn debuutjaar zelfs nog de titel International Engine of the Year 2003 won, dus flink van jetje geven. We vonden dit exemplaar voor weinig geld, maar die loopt wel op lpg. Dat is niet wat je verwacht van een sportwagen. Misschien viel het opgegeven verbruik van zo’n 1 op 9 de eigenaar toch een beetje tegen. Er zijn overigens voor vergelijkbare bedragen ook exemplaren zonder lpg-installatie te vinden.

Collega en testredacteur Peter Hilhorst maakte eerder dit jaar een reportage over de wankelmotor. Daarin schreef hij het volgende over de RX-8: “Het blok werd ook ver naar achteren geplaatst om plek te bieden aan een juweel van een voorwielophanging. Die is bewapend met dubbele draagarmen voor een uitstekende beheersing van de wielstanden, terwijl de achteras een multi-link heeft met vijf geleidearmen om eveneens de geometrie streng te bewaken. Dit alles vanuit het oogpunt van een formidabele en tegelijkertijd voorspelbare wegligging. En het moet gezegd worden dat hij veel vertrouwen geeft. Meer nog dan de RX-7 en de reacties op insturen zijn hoogst bemoedigend. Het is een strak en direct op stuurbevelen reagerende sportcoupé die vele malen stijver aanvoelt dan zijn voorganger. De besturing is niet zuinig met feedback en is naast aangenaam bekrachtigd, ook prettig van aanvalslust.”

Aandachtspunten van de occasion

Dat klinkt goed. En dan te bedenken dat deze occasion inmiddels voor een prikkie koopt. Zo staat dit handgeschakelde exemplaar uit 2003 met 163.000 kilometer op de teller te koop voor een kleine 6.000 euro. Een schijntje vergeleken met veel andere Japanse liefhebbersauto’s. Uiteraard heeft dat een reden. De wankelmotor is berucht om zijn olieverbruik. Dat is inherent aan het type motor. De olie wordt als smeermiddel gebruikt voor de rotatieschijf en daarbij is het onvermijdelijk dat er een beetje verbrandt. De eigenaar van de door Peter Hilhorst geteste Mazda RX-8 ontkracht overigens een deel van de vooroordelen. Zijn Mazda verbruikt per 5.000 kilometer slechts een liter olie. Een stuk minder dan sommige horrorverhalen je willen doen geloven.

Naast geregeld olie peilen moet je de wankelmotor altijd op de juiste manier te behandelen. Zo dient hij (net als elke motor) rustig warmgereden te worden. Tegelijkertijd verlangt de rotatiemotor dat je hem soms flink op zijn staart trapt, zo dat de verbrandingskamer goed wordt schoongebrand. Verder willen de bobines al snel de geest geven en verzamelt zich soms vocht in de koplampunits. Voor exemplaren uit 2003, zoals deze occasion, is ooit een terugroepactie geweest wegen barsten in de onderste draagarmen. Check of dat is verholpen. Wie dat doet, de wankelmotor begrijpt en niet vies is van een beetje sleutelen, heeft voor weinig geld een unieke Japanse heldenauto.