Deel dit: Share App Mail Tweet

Flitsbunkers doen niet wat je denkt, hiervoor worden ze ingezet

Wellicht ben je er al wel eens langsgereden: een flitsbunker. Het relatief nieuwe controlemiddel van de overheid wordt niet gebruikt, zoals de naam doet vermoeden, om te flitsen. In dit artikel leggen we uit waarvoor het apparaat wel wordt ingezet.

Officieel heet het de bunker Speed Enforcement Trailer. Het is een aanhanger die omgebouwd is tot hulpmiddel voor overheidsinstellingen.

Hier worden flitsbunkers voor gebruikt

De naam flitsbunker is misleidend, want als bestuurder van een auto kun je helemaal niet geflitst worden. De trailer wordt ingezet door politie en Rijkswaterstaat om het vervoer van gevaarlijke stoffen in de gaten te houden. Ze letten dus enkel op vrachtwagens met een oranje plaatje achterop. Hierop staan codes die aangeven welke stoffen vervoerd worden.

Een flitsbunker flitst dus helemaal geen auto’s. Er wordt geteld hoeveel vrachtwagens met gevaarlijke stoffen er langskomen en er wordt gecontroleerd of de vrachtwagenchauffeurs alles wel in orde hebben. Als automobilist kun je nooit een boete ontvangen van een flitsbunker.

Flexflitser geen flitsbunker

De term flitsbunker wordt nog wel eens verward met een flexflitser. Deze mobiele flitspalen, die je bijvoorbeeld in Amsterdam vindt, blijven een paar maanden op een plek staan. Deze flexflitsers kunnen wel automobilisten op de bon slingeren. Het blijft in Nederland dus handig om met Flitsmeister of alternatieven te rijden.