Subaru maakt 3 uur lange ASMR-video van boxermotor, dit is waarom

Sommige mensen vallen beter in slaap met zogenaamde white noise op de achtergrond. Maar wat als er benzine door je aderen stroomt? Dan kun je deze ASMR-video van Subaru aanzetten. Er worden namelijk drie volledige uren gevuld met geluid van een boxermotor.

De video werd gepubliceerd op Toyota Times, het eigen nieuwsmedium van Toyota. Waarom bij Toyota? Dat komt doordat Subaru, net als Mazda, nauw samenwerkt met de grootste fabrikant ter wereld als het om ontwikkeling van brandstofmotoren gaat.

Boxermotoren van Subaru

Waar Toyota zich focust op vierpitters en Mazda bezig is met wankelmotoren, weten ze bij Subaru alles van boxermotoren. Door de geschiedenis heen heeft het merk heerlijke motoren gemaakt die in veel gevallen een prachtige geluidsgolf achter zich aantrokken.

Dat is niet het geval in de video. De auto die wordt gebruikt, is een Subaru Levorg Layback. Deze heeft een 1,8-liter viercilinder boxermotor die voorzien is van een turbo. Het model wordt niet in Nederland geleverd.

Waarom een Levorg?

Waarom laat Subaru juist deze boxermotor horen? Nobuyoshi Takashima, die meewerkt aan de ontwikkeling van de motoren, klaagt in Toyota Times over de strenge eisen die fabrikanten dwingen om auto’s zo stil mogelijk te maken.

De video wordt niet alleen geplaatst om aandacht te vragen voor de emissie- en geluidseisen, waar ze het duidelijk niet mee eens zijn. Ook wil het merk laten zien dat ze, zelfs met alle restricties middels een STI-demper de Levorg goed kunnen laten klinken. De echte liefhebber wordt eerder warm van de geluiden van de rallyauto van Colin McRae of Richard Burns.