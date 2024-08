Deel dit: Share App Mail Tweet

Schattigste elektrische auto komt naar Nederland en kost vrij weinig

Fiat komt met de Topolino naar Nederland. De schattigste elektrische auto is er vanaf zo’n 10.000 euro. Dat is veel geld, maar voor een brommobiel als deze is het geen gigantisch bedrag. Zeker in vergelijking met zijn segmentgenoten.

Zo begint de Birò bij 14.995 euro en kost een Microlino minimaal 17.990 euro. Dat er naast de prijs ook andere grote verschillen zijn in de microcar-klasse, lieten we eerder al zien.

Specificaties en prijs Fiat Topolino

Van alle microcars is de Opel Rocks een van de aantrekkelijkste. De reden daarvoor is eenvoudig: zijn prijs. De 45 km/h-auto kost slechts 8.699 euro. Onderhuids is de nieuwe Fiat Topolino gelijk aan deze Opel. Dit betekent dat hij een 8,2 pk elektromotor heeft en een 5,5 kWh-accupakket. Het rijbereik ligt op zo’n 75 kilometer. Ondanks de gelijke specificaties is de Opel goedkoper. De Topolino heeft in Nederland een vanafprijs van 9.890 euro.

(Afbeelding: Fiat) (Afbeelding: Fiat) (Afbeelding: Fiat)

(Afbeelding: Fiat) (Afbeelding: Fiat) (Afbeelding: Fiat)

Overigens laat Fiat op de website ook de deurloze Topolino Dolcevita zien. Deze is vooralsnog niet beschikbaar, maar lijkt dus in de toekomst wel naar ons land te komen.