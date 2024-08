Deel dit: Share App Mail Tweet

Audi belooft dat nieuwe RS3 beter is dan ooit: dit is er veranderd

Mede door de vijfcilinder is de Audi RS3 altijd al een populaire hot hatch geweest, of kunnen we het beter een hyper hatch noemen? Nu moet de compacte Duitser beter zijn dan ooit.

Hoewel de Audi RS3 een geliefde auto is, konden vorige generaties wat rijeigenschappen betreft niet altijd meekomen met de concurrentie. Bij de vierde generatie zag het merk het licht. Hij was leuker dan ooit, maar ruimte voor verbetering was er nog altijd.

Audi RS3 scherper dan ooit

Tijdens een test tegen de Mercedes-AMG A 45 S hield de Audi RS3 zich goed staande, maar het mocht nog wat scherper en speelser. De engineers van Audi zijn kennelijk aan de slag gegaan met deze feedback. Het merk belooft dat de hot hatch na de facelift scherper en preciezer is.

Dit is er aangepast

Wat heeft Audi dan aangepast bij de facelift van de RS3? Met name software. De enen en nullen van de torque splitter, die de vermogensverdeling tussen de achterwielen regelt, zijn aangepast en ook de adaptieve dempers hebben een digitale update gekregen. Hierdoor behoort overstuur nu nog meer tot de mogelijkheden van de vierwielaandrijver, stuurt de hatchback scherper in én kan je sneller weer op het gas in een bocht.

Audi heeft met de nieuw RS3 dan ook een record neergezet op de Nürburgring Nordschleife. Met een tijd van 7:33.123 minuten is het de snelste auto in zijn segment op het 20,832 kilometer lange circuit.

Nog steeds een vijfcilinder

Wat aandrijflijn betreft, blijft de Audi RS3 onveranderd. In de neus ligt nog steeds de heerlijke 2,5-liter vijfcilinder die goed is voor 400 pk en 500 Nm aan koppel. Wel zien we nog wijzigingen aan het exterieur. Zo is er een nieuwe grille geplaatst, is de bumper herzien en beschikt hij over nieuwe verlichting. Aan de achterkant van het 2025-model vinden we tevens andere lichten. Ook plaatst Audi hier een nieuwe diffusor en uitlaateindes.

De Duitsers hebben ook het interieur onder handen genomen. Hoewel de opzet hetzelfde is gebleven, beschikt de facelift over een ander stuur, nieuwe displayconfiguraties en nieuwe sfeerverlichting.

Of Audi de mooie beloftes van de nieuwe RS3 waar kan maken, gaan we natuurlijk testen bij Autovisie. Wil je op de hoogte blijven van een rijtest? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.

Prijzen nieuwe Audi RS3

De Audi RS3 Sportback en RS3 Limousine kosten beide minimaal 107.990 euro. Ze zijn vanaf 22 augustus te bestellen bij de dealer.