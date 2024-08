Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe gezinsauto van Renault is een allrounder met scherpe prijs

Het aanbod van Renault groeit maar door, deze Symbioz is het zevende model in de cross-over SUV-line-up. Daarmee stelt Renault zich op als een ware volksauto-leverancier. We maakten de eerste testritten met de hybride.

Maar waar moet je deze Symbioz plaatsen en hoe goed is hij?Een ding is duidelijk: het uiterlijk onderscheid tussen de Renault-modellen is zo klein dat een typeplaatje geen overbodige marketing is maar noodzaak. Oké, iets gechargeerd misschien, want als je het weet, zie je de verschillen door een andere grille en nog meer details uiteindelijk wel. Maar hoe goed al die Renaults er ook uitzien met hun scherpe uitgebalanceerde designs, het dertien-in-een-dozijn-gevoel bekruipt je wel een beetje.

Renault Symbioz is grote broer van Captur

De Symbioz zou je kort door de bocht een Captur voor het C-segment want met een lengte van 441 cm zo’n 17 centimeter langer dan de Captur die het B-segment bedient. Een belangrijk nieuw model want het C-SUV-segment is de verkoopvijver met het meeste volume. En over volume gesproken; daar noteren we ook winst in het interieur en de bagageruimte. Met dank aan een over 16 cm te verschuiven achterbank.

Minder beenruimte dan verwacht

Van dergelijke multifunctionele voorzieningen zijn we fan, zeker in dit segment waar auto’s echter allrounders moeten zijn. Toch brengt die verschuifbare achterbank niet echt wat we verwachten: de beenruime is minder riant dan we hadden ingeschat. Er is voldoende beenruimte maar niet van het bijna limousineniveau dat we bij andere auto’s met een ‘slimme’ achterbank gewend zijn. In de Renault krijg je vooral meer bagageruimte, minimaal 492 liter tot 624 liter en met alles plat 1582 liter..

Bonuspunten voor de Renault Symbioz

Het cockpit-design is tevredenstellend, want alles zit goed onder handbereik. Bonuspunten krijgt de Symbioz voor de fysieke knop links van het stuur op het dashboard, waarmee je de meeste van de rijassistenten in een keer kunt uitzetten zonder te zoeken: chapeau! Het digitale dashboard met twee schermen is verder logisch ingedeeld en draait op het Google-gebaseerde R-Link infotainment systeem.

Aandrijflijn Renault Symbioz

Het aanbod van de Renault Symbioz is ook overzichtelijk te noemen wat de keuze is beperkt tot een aandrijflijn en drie uitvoeringsniveaus. Dit is een full-hybrid maar geen plug-in dus. De aandrijflijn kennen we uit tal van Renault-modellen en bestaat uit een 94 pk sterke 1.6 viercilinder benzinemotor en twee elektromotoren (een 18 kW starter-generator en een 35 kW elektromotor) dat levert een systeemvermogen van 145 pk op. In eerdere modellen vonden we die aandrijflijn niet altijd fijn maar heeft Renault de techniek getemd.

Je input wordt nu wel vertaald zoals je verwacht. Als je gasgeeft reageren de krachtbronnen voldoende snel en in harmonie. Al met al is de Renault Symbioz E-Tech full hybrid 145 die als Techno (basis), Iconic of Esprit Alpine leverbaar is, een goed aanbod. Het is inderdaad de allrounder tussen de Captur en Austral geworden die Renault beoogde. Praktisch, bruikbaar en compleet. Je treft hem tussen al die andere modellen aan bij de dealer met prijskaartje vanaf € 36.490,-. Dat is zo’n 3 mille meer dan een vergelijkbare Captur overigens.