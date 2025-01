Deel dit: Share App Mail Tweet

Snik! De 634 pk sterke B8 GT zal de allerlaatste échte Alpina zijn

Over iets minder dan twaalf maanden bestaat Alpina niet meer, want op 31 december 2025 om klokslag twaalf uur is het over en uit voor Alpina Burkard Bovensiepen GmbH + Co KG, zoals de fabrikant officieel heet. Deze B8 GT zal dan ook de laatste échte Alpina ooit zijn.

Gaat het bedrijf failliet? Stop de familie Bovensiepen ermee? Nee, Alpina is overgenomen door BMW en gaat niet als zelfstandig merk verder, maar wordt waarschijnlijk een modelreeks binnen BMW, zoals Maybach en AMG dat zijn bij Mercedes.

Drie afscheidsmodellen van Alpina

Voordat het bedrijf ermee stopt, introduceert het drie afscheidsmodellen: de al eerder gepresenteerde B3 en B4 GT en deze B8 GT. Hij is, zoals de naam al doet vermoeden, gebaseerd op de BMW 8-Serie en heeft een 4,4-liter twinturbo V8 voorin, die 634 pk en 850 Nm levert.

B8 GT is 13 pk en 50 Nm sterker

Daarmee is-ie 13 pk en 50 Nm krachtiger dan de standaard B8, wat hem een 0,1 seconde kortere 0-100 km/h-tijd oplevert. De B8 GT zit al na 3,3 seconden op 100 km/h, heeft 10,5 seconden nodig om 200 te bereiken en haalt een top van 330 km/h.

Alpina heeft niet alleen de krachtbron onder handen genomen, maar ook de achttraps automaat, het 4WD-systeem en het onderstel. Daarbij ziet de B8 GT er heel iets anders uit dan de B8, met wat meer koolstofvezel exterieurdetails en een set vleugeltjes aan weerskanten van de frontsplitter. Hij is er ook als Bi-Colour, met een deels zwarte koets.

Productie van negenennegentig stuks

Er worden vanaf juli maar negenennegentig exemplaren van de B8 GT gebouwd. Wat er vanaf volgend jaar met Alpina gaat gebeuren, is nog steeds precies niet duidelijk. Wel heeft BMW bekendgemaakt dat voormalig Polestar-ontwerper Maximilian Missoni designbaas van Alpina wordt.