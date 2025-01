Deel dit: Share App Mail Tweet

Opnieuw Toyota’s het populairst onder criminelen: dit is waarom

Afgelopen jaar zijn er in Nederland iets meer auto’s gestolen. Opnieuw zijn modellen van het Toyota-concern het populairst onder criminelen. Wat gaat er mis?

Niet alleen personenauto’s laten met 2 procent een stijging zien van het aantal diefstallen, ook lichte bedrijfsvoertuigen worden vaker gestolen. Zware bedrijfsvoertuigen laten een extreme stijging zien in de diefstalcijfers, +221 procent.

De meest gestolen auto’s

De drie meest gestolen personenauto’s zijn de Toyota RAV4, Volkswagen Golf en Volkswagen Polo. Die laatste twee zijn goed te verklaren. Het zijn immers de twee populairste auto’s van ons land. De RAV4 is daarentegen een probleemkind als het om diefstal gaat.

Toyota RAV4 en C-HR

De RAV4 staat ook bovenaan het lijstje auto’s met het hoogste diefstalrisico waarvan er meer dan 50 van gestolen zijn. Met 363 gestolen exemplaren is de kans dat jouw RAV4 meegenomen wordt 1 op 113 en bij de C-HR 1 op 207. Dat is opvallend meer dan de nummer 3, de Kia Sportage, waarbij de kans 1 op 481 is.

Diefstalcijfers auto’s waarvan meer dan 50 van gestolen zijn

Merk/Model Aantal gestolen Diefstalrisico (1 op) Terugvindpercentage Toyota RAV4 363 (-41%) 113 36% Toyota CH-R 176 (-38%) 207 41% Kia Sportage 90 (+460%) 481 27% Ford Kuga 86 (+560%) 435 19% Hyundai Tucson 68 (+151%) 504 31%

Toyota meldt dat twee bekende, veelvoorkomende manieren zijn om die auto’s te stelen. Bij de eerste methode wordt er ingebroken op het netwerk van de auto. Als het apparaat van de criminelen verbinding heeft, wordt digitaal een sleutel nagebootst. Hierdoor kan de auto gestart en geopend worden.

De tweede manier heet Relay Attack. Heeft je auto een slimme sleutel en kan hij starten en openen met de sleutel in je broekzak, dan is deze techniek mogelijk. Dieven gaan zo dicht mogelijk bij jouw sleutel staan, bijvoorbeeld naast de voordeur, en verlengen het signaal met een apparaat. Hierdoor kan de auto gestolen worden. Ook concerngenoot Lexus heeft problemen met diefstal, al rijden van die auto’s er simpelweg minder rond.

Diefstalcijfers meest risicovolle auto’s

Merk en model Aantal 2023 Aantal 2024 % Teruggevonden Diefstalrisico 1 op Voertuigpark Lexus UX250H 15 25 36% 74 1849 Lexus RX450H 20 37 36% 83 3080 Toyota RAV4 612 363 36% 113 41192 Land Rover Range Rover 7 29 41% 207 36508 Toyota C-HR 284 176 41% 435 37383

Deze Relay Attack is volgens Toyota niet meer mogelijk, doordat de sleutels in auto’s vanaf 2020 na 3 minuten zonder signaal in een slaapstand gaan. De methode middels de CAN-aansluiting werkt vanaf modeljaar 2023 in de RAV4 niet meer en 2024 bij de C-HR.

Positief nieuws

Wat er exact veranderd is, wil Toyota om veiligheidsredenen niet vertellen. De Nederlandse tak laat weten dat er de afgelopen jaren meer geïnvesteerd is in de beveiliging. En dat is ook terug te zien in de cijfers. Want hoewel de modellen nog veel gestolen worden, is er voor beide auto’s een daling in het aantal diefstallen van zo’n 40 procent te zien. Sterker nog, van de nieuwe RAV4 zijn er nog maar weinig gestolen, drie gevallen tussen 2023 en 2024.

Andere fabrikanten Ook Land Rover en Volkswagens zijn populaire auto’s onder criminelen. De merken laten weten continu bezig te zijn met het beter beveiligen van hun auto’s, maar willen hier omwille veiligheid niet verder over uitweiden.

De nieuwe Toyota C-HR en RAV4 zijn dus beter bestand tegen criminelen. Maar hoe zit dat als je een oudere versie van deze auto’s hebt? Guido Roozekrans, van Toyota Nederland, laat weten: ‘We hebben de bij ons bekende berijders van RAV4 (2019-2022) en C-HR (2016-2022) aangeschreven met een brief over de beveiligingsmogelijkheden, zoals onder meer een alarminstallatie, beveiligingssysteem, versnellingsbakslot en ook terugvind- en voertuigvolgsystemen.’ Bezit je dergelijke auto, dan is het dus aan te raden om beveiligingsmaatregelen te nemen.

Wat kan je zelf doen?

Ook zelf kan je iets doen om jouw auto beter te beschermen tegen diefstal. Zo is het aan te raden om de keyless-entry sleutel in een RFID-sleutelhoes of metalen blik te bewaren, zodat het signaal niet verlengd kan worden. Daarbij kan je het best op een verlichte plek met cameratoezicht parkeren. Wil je het een crimineel echt moeilijk maken? Installeer dan een stuur- of handremslot.