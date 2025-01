Deel dit: Share App Mail Tweet

Zo werd Vanquish door Aston Martin in ere hersteld | Sjoerds Weetjes 435

Toen Aston Martin in maart 2019 op de Autosalon van Genève het doek van de volgende generatie Vanquish trok, onthulde Sjoerd van Bilsen direct dat het gehele dealercorps niet achter het gebruik van de naam Vanquish stond. Hoe dat zit legt Sjoerd je nogmaals uit in deze video, maar hij vertelt je tevens waarom de nieuwste Vanquish wel een échte Vanquish is.

Even terug naar 1998. Aston Martin presenteerde een nieuwe sportwagen. De naam luidde ‘Project Vantage’, maar de aanduiding in combinatie met de auto vertelde uiteindelijk meerdere verhalen. De naam duidde op de toekomstige Vantage, wat het topmodel van de DB7 werd. Dat model kreeg een V12-motor onder de kap, zoals in het studiemodel debuteerde.

Het ontstaan van de Aston Martin Vanquish

De concept car zelf was bedacht als leuke vingeroefening voor de designafdeling. Toch mocht het ontwerp worden doorontwikkeld tot productiemodel, zoals Van Bilsen je in Sjoerds Weetjes 153 uitlegde. De auto kreeg echter geen naam met Vantage erin. De Engelse sportwagenbouwer koos voor een kakelverse naam, Vanquish. Officieel luisterde de naam zelfs naar V12 Vanquish, want de gekozen krachtbron werd in de naamgeving benadrukt. Niet omdat het de eerste Aston Martin met een V12-motor was, maar juist om te benadrukken dat het een technisch hoogstandje was.

Aston Martin bouwde 2.589 exemplaren van de V12 Vanquish, inclusief een S-uitvoering en een Ultimate-afscheidseditie. Hij werd vervangen door de DBS, maar de opvolger van die gespierde topversie binnen de Aston Martin-familie kreeg weer de naam Vanquish. Als technische basis diende de VH-architectuur. Wederom hing er een V12-motor onder de lange neus, maar de fabrikant benadrukte ditmaal niet de aanwezigheid van een twaalfpitter in de sportwagen. Mogelijk om onderscheid te maken met het origineel.

Terugkeer van de modelnaam

Nu keert de naam Vanquish wederom terug. Hij lost de DBS af, zoals zijn naamgenoot destijds ook deed. Het is dus de derde maal dat Aston Martin de Vanquish-naam op een productiemodel gebruikt, maar het is de vierde maal dat de naam in de geschiedenisboeken van de Engelse autofabrikant voorkomt. Hoe dat zit, legt Sjoerd je uit in deze aflevering van Sjoerds Weetjes. Hij geeft aan hoe een Vanquish tot woede leidde onder de dealers, iets dat Sjoerd als eerste wereldkundig maakte. Hij vertelt tevens hoe exclusief de nieuwste Vanquish zal zijn. Bovendien stelt hij de nieuwe generatie uitvoerig aan je voor. Hij verklapt wederom zaken die Aston Martin uit de publiciteit houdt.

Voor de Vanquish-liefhebbers is het nieuwste deel over Aston Martins topmodel de derde video. De eerste ging over de beschikbaarheid van een handbak in de V12 Vanquish. Wie namelijk de brochure of alle andere documentatie erbij pakt, ziet dat er nooit gesproken wordt over een handbak. Sjoerd legt uit dat die wel degelijk bestaat. Kijk daarvoor aflevering 147 terug.

