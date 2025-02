Deel dit: Share App Mail Tweet

De twee gezichten van de Hyundai Veloster | Sjoerds Weetjes 439

Toen de Hyundai Veloster in 2011 op de Nederlandse markt kwam, had je wat carrosserievariant betreft maar één smaak. Toch bestaan er twee carrosserieën. Hoe dat zit, legt Sjoerd van Bilsen je uit in de nieuwste aflevering van Sjoerds Weetjes.

Wat keuze betreft, op motorisch vlak en voor de aankleding, waren er wel degelijk verschillende opties. Voor de aandrijfkrachten op de voorste wielen was er bij de verkoopstart een 1,6-liter motor met directe inspuiting. De viercilinder leverde 140 pk.

Hyundai Veloster met turbomotor

Hyundai wist toen al dat dat een betaalbare instapmotor was, maar dat de looks van de auto een sterkere motor zou oproepen. En zo kwam er kort na de marktintroductie een geblazen motorversie. Die leverde in Europa 44 pk meer dan de basismotorisering.

Met de Veloster wilde Hyundai ook klanten van de Volkswagen Scirocco weg kapen. De Scirocco staat op een platform met kortere wielbasis, maar heeft wel een grotere lengte. Hij was ook een fractie breder. De Hyundai Veloster reikt tot 4,22 meter in de lengte. Beide zijn vierzitters.

Sjoerds Weetjes iedere vrijdag

Wat er zo bijzonder aan de Koreaanse gezinscoupé is, legt Sjoerd je uit in deze aflevering van Sjoerds Weetjes. Hij gaat in op een motorisch verschil tussen de verschillende continenten, laat je een afwijkend karakter van de Veloster zien en vertelt waarom Hyundai voor het uitgebrachte concept heeft gekozen.

Sjoerds Weetjes is een vaste videorubriek van Autovisie. Elke vrijdag om 16.00 uur verschijnt een nieuwe aflevering online. Sjoerd behandelt hoofdzakelijk één model per video, al staan er geregeld twee in beeld om het verhaal beter te duiden. Dat doet Sjoerd ook in de episode over de Hyundai Veloster.

Kijk ook in de afspeellijst van Sjoerds Weetjes naar eerdere afleveringen. Weet je hoe de Kia Ceed-familie tot stand is gekomen? Weet je hoe de Mercedes SLS is ontstaan? Of de Audi R8 Spyder? Of de Kia Stinger GT? Weet je hoe auto’s worden gecamoufleerd? Dat hoor en zie je in Sjoerds Weetjes.