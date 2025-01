Deel dit: Share App Mail Tweet

Video: monteur crasht prijzige Ferrari F40 tijdens testrit

De Ferrari F40, misschien wel het meest iconische model uit de renstal van het begeerde Italiaanse sportwagenmerk. Helaas rijdt er sinds deze week eentje minder van rond.

De F40 werd eind jaren tachtig ter ere van Ferrari’s veertig jarige jubileum onthuld. In totaal zijn er 1.315 exemplaren vervaardigd in Maranello. Eén daarvan is afgelopen week afgeschreven in Engeland na een stevige crash. Naar verluidt gebeurde dit tijdens een testrit door een monteur.

Ferrari F40 crasht in Engeland

Het voorval gebeurde ten noorden van Londen. De bestuurder, die er blijkbaar geen problemen mee had om met de F40 midden in de winter over straat te gaan, verloor rond het middaguur de macht over het stuur.

In een opgedoken video is te zien en te horen hoe de Ferrari F40-bestuurder een flinke dot gas geeft. Als de twinturbo-V8 zijn bijna 500 pk naar de achterwielen stuurt, gaat het flink mis. De achterkant breekt uit en de Ferrari F40 knalt met een behoorlijke vaart tegen een lantaarnpaal. Vervolgens rolt de auto om en komt hij in het struikgewas tot stilstand.

Dure grap

Volgens de lokale politie is de bestuurder naar het ziekenhuis gebracht en het wrak weggehaald. Hopelijk zijn de bergers er een beetje voorzichtig mee omgegaan, want zelfs in de kreukels zal de auto nog een flinke waarde vertegenwoordigen. Toch lijkt het ons sterk dat deze F40 nog kan worden opgelapt.

In onbeschadigde toestand kost een exemplaar je al gauw rond de drie miljoen euro, al kost dit opmerkelijke exemplaar je om een bijzondere reden een stuk minder.

