Deel dit: Share App Mail Tweet

Er klopt iets niet aan deze Ferrari F40! Daarom is-ie zo weinig waard

Nou ja, weinig… Voor ons is 700.000 euro veel geld, maar in de wereld van de Ferrari F40 is dat peanuts, want een origineel exemplaar gaat zo over de 2 miljoen heen. En deze verre van origineel.

De naam van de auto verraadt al een hele boel: Simpson-Ferrari V12 GTR. Want kenners zullen weten dat de Ferrari F40 geen twaalfcilinder aan boord heeft, maar een twinturbo V8. Dus hoe komt deze auto aan een 5,5-liter F133-motor uit een 550 Maranello?

Gecrashte Ferrari F40

De Simpson-Ferrari V12 GTR begon zijn leven als een prototype, dat door Ferrari werd gebruikt voor botsproeven. De zwaar beschadigde auto werd, na de benodigde crashtests, aangeboden aan Stefano Sebastiani, die onder meer aan de 24 uur van Le Mans had meegedaan in zijn Ferrari 348 LM.

Sebastiani had een goede relatie met het Britse Simpson Motorsport, dat voor hem het raceprogramma met de 348 LM managede. Samen besloten ze om een nieuwe racewagen op te bouwen en daarvoor de gecrashte F40 te gebruiken.

Voor de aandrijving pakten ze de atmosferische V12 uit een 550 Maranello, die ze koppelden aan een sequentiële racetransmissie van Hewland. De Simpson-Ferrari heeft het lichtgewicht bodywork van de F40 GTE, een volledige FIA-rolkooi en een compleet eigen wielophanging.

Nergens steigerende paarden

Coureur Mauro Baldi reed de Simpson-Ferrari tijdens de 6 uur van Vallelunga en zei kennelijk: “Wat een snelle auto! Veel beter dan het origineel met turbo.” Oef! Rijden voor het team van Ferrari kon-ie daarna waarschijnlijk vergeten.

(Afbeelding: Iconic Auctioneers) (Afbeelding: Iconic Auctioneers) (Afbeelding: Iconic Auctioneers)

(Afbeelding: Iconic Auctioneers) (Afbeelding: Iconic Auctioneers) (Afbeelding: Iconic Auctioneers)

Want oplettende kijkers hebben vast al gespot dat er op de V12 GTR nergens steigerende paarden te vinden zijn. Als Sebastiani en Simpson Motorsport die er wel op hadden geplakt, hadden ze binnen no time advocaten uit Maranello op hun dak gehad.

Verwachte opbrengst is ‘laag’

De V12 GTR wordt op 23 augustus geveild bij Iconic Auctioneers (voorheen Silverstone Auctions). In vergelijking met een originele F40 is de verwachte opbrengst erg laag: tussen de 500.000 en 600.000 pond (590.000 – 712.000 euro).