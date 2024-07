Deel dit: Share App Mail Tweet

Oef! Het dashboard van de Audi A5 is niet mooi zonder passagiersdisplay

De nieuwe Audi A5 is optioneel te bestellen met een display voor de passagier. En dat display zie je dan ook op alle persfoto’s. Maar hoe ziet het dashboard van de A5 er nou uit zónder zo’n scherm? Drie woorden: niet zo best.

Ken je dat fenomeen van vroeger nog? Dat als je een auto bestelde zonder alle opties, dat er dan allerlei lege knoppen in het interieur te vinden waren. Nou, je kunt de nieuwe Audi A5 bestellen met een lel van een lege knop: de plek waar op duurdere versies het passagiersdisplay te vinden is.

Nieuwe Audi A5 configureren

Op het moment van schrijven is het in Nederland nog niet mogelijk om de A5 te configureren, maar in Duitsland kan dat wel. Dus kunnen we mooi zien hoe het basismodel oogt, met zijn simpele verlichting, op 17-inch wieltjes en in armoedig wit.

(Afbeelding: Audi) (Afbeelding: Audi)

(Afbeelding: Audi) (Afbeelding: Audi)

Goed, wie gaat er nou voor de basisuitvoering? Want de meeste leaserijders zullen een stap omhoog zetten en niet voor de 45.200 euro kostende instapper gaan, maar voor de Edition One voor 53.140 euro. Maar dan nóg krijg je het passagiersdisplay niet.

Passagiersdisplay laat ‘gat’ achter

En die laat een gapend gat achter op het dashboard als-ie niet wordt aangevinkt op de optielijst. Een leeg vlak in de vorm van een scherm, dat de inzittenden bijna spottend inwrijft dat ze te arm zijn voor Netflix of Angry Birds in de auto.

In Duitsland kost het passagiersdisplay overigens 6.130 euro extra, aangezien je het Tech Plus-pakket moet aanvinken, met daarin ook de Matrix-LED-verlichting. Voor zover wij kunnen zien, is het scherm niet los te bestellen. Al zouden we het mis kunnen hebben, want de Duitse prijslijst is 151 pagina’s lang!