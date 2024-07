Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze knotsgekke Mercedes heeft het beste interieur ooit!

Waarom zijn auto-interieurs toch altijd grijs of zwart? We begrijpen heus wel dat gifgroen niet ieders smaak is, maar kijk dan! Hier word je toch hartstikke vrolijk van. En van de Mercedes S600L Estate die eraan vastzit ook.

Wie heeft deze auto ooit besteld? Niet degene die je verwacht: de sultan van Brunei. De man die in de jaren negentig eigenhandig Aston Martin, Bentley en Ferrari in business hield met zijn bulkbestellingen. De merken bouwden tientallen kleinseries voor de sultan, waaronder de Aston Martin Special Series, de Bentley Dominator en de Ferrari F90.

Mercedes S-Klasses voor Brunei

Bij Mercedes profiteerden ze ook van de spilzucht van de sultan en zijn familie. Met name AMG werd overspoeld door orders. Zo zijn er in opdracht van de koninklijke familie van Brunei achttien W140 S-Klasses door de performancetak van Mercedes omgebouwd tot stationwagon.

Enige met stuur aan linkerkant

Deze S600L Estate is op die auto’s geïnspireerd. Hij komt uit de koker van een bedrijfje dat Falcon Design heet en begon zijn leven als een standaard S600L, bedoeld voor de Japanse markt. Het dak is verlengd en toegang tot de bagageruimte geeft de kofferklep van de S210 E-Klasse Combi.

Allo originele S-Klasse Estates, bedoeld voor Brunei, hebben het stuur aan de rechterkant. Daardoor is dit waarschijnlijk de enige met het stuur links. En wat een stuur! Want Falcon Design heeft voor het interieur een geweldige kleur gebruikt: Designo Green.

Zelfde V12 als Pagani Zonda

De 6,0-liter V12 voorin is in de basis dezelfde als in de Pagani Zonda ligt. Het M120-blok levert in de S600 een vermogen van 394 pk en 570 Nm koppel. De standaardsedan ging daarmee in 6,5 seconden naar 100 km/h. Hij haalde een begrensde topsnelheid van 250 km/h.

Deze S600L Estate wordt online geveild. Een richtprijs wordt niet gegeven en een actuele stand van hoeveel er is geboden, geeft het veilinghuis niet. Wij worden hier in ieder geval erg hebberig van. Jullie ook?