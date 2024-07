Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen snelste in kwalificatie GP België, Leclerc krijgt pole

Max Verstappen heeft in de kwalificatie van de Grote Prijs van België de snelste tijd gereden. Door een gridstraf na een motorwissel gaat hij zondag tien plaatsen naar achteren en start Charles Leclerc in de Ferrari vanaf de eerste plek. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez staat naast Leclerc op de eerste startrij.

Verstappen kwam in de Red Bull op intermediate banden op een natte baan in het Belgische Spa-Francorchamps tot 1.53,159. Hij was daarmee 0,595 seconde sneller dan Leclerc. Pérez zat er op 0,606 van Verstappen net achter.

Op de tweede startrij staat zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton in de Mercedes die de vierde tijd reed. Naast hem staat zijn Britse landgenoot Lando Norris in de McLaren.

De Australiër Oscar Piastri, die de vorige race op het circuit van Hongarije won, zette de zesde tijd neer. Hij staat op de derde startrij met naast hem de Brit George Russell in de Mercedes.

Verstappen en Red Bull besloten voorafgaand aan de Grand Prix van België tot een motorwissel, de vijfde verbrandingsmotor van dit seizoen. Daardoor kreeg hij een gridstraf van tien plaatsen voor de hoofdrace van zondag, die om 15.00 uur begint. Verstappen start dus vanaf de elfde plaats. Naast hem staat Pierre Gasly in de Alpine.

Verstappen was blij met zijn optreden in de kwalificatie, waarin hij met overmacht de snelste was. “Alles ging goed in lastige omstandigheden”, reageerde hij in het interview na afloop. “De auto deed het goed in de regen. Ik kon ‘cleane’ rondjes doen en ben blij dat dat gelukt is.”

De race van zondag wordt volgens de wereldkampioen een ander verhaal. “We hebben het ons niet gemakkelijk gemaakt. Morgen wordt het warmer en valt normaal gesproken geen regen. We moeten snel zijn in droge omstandigheden. Het zal allemaal om het verval van de banden draaien. We gaan ervoor en hopelijk kunnen we de strijd aangaan met de Ferrari’s en de Mercedessen en het ook de McLarens lastig maken.”

