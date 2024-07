Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen snelste in natte derde vrije training op Spa

Max Verstappen heeft tijdens de derde vrije training van de Grote Prijs van België de beste tijd neergezet. Veel waarde zal de regerend wereldkampioen in de Formule 1 niet hechten aan die tijd, want er werd door zware regen nauwelijks gereden op het circuit van Spa-Francorchamps.

Verstappen was met een ronde van 2.01,565 bijna anderhalve seconde sneller dan Oscar Piastri in de McLaren. Pierre Gasly zette in de Alpine de derde tijd neer voor Lando Norris in de andere McLaren.

De training werd een eerste keer onderbroken met een rode vlag omdat Lance Stroll in de Aston Martin van de baan schoot en de muur raakte. Doordat er veel water op de baan stond, kwam er een tweede rode vlag die bijna tot het einde van de training duurde. Enkele coureurs gingen nog voor een ronde naar buiten. Carlos Sainz miste in de Ferrari nog een bocht, maar bleef ongedeerd.

Leiding

Later zaterdag om 16.00 uur is de kwalificatie voor de hoofdrace. Die wordt zondag vanaf 15.00 uur verreden. Verstappen wisselde voor het weekend opnieuw zijn motor, waardoor hij tien plaatsen gridstraf krijgt voor de hoofdrace.

Verstappen won in 2021, 2022 en 2023 de Grote Prijs van België en heeft met 265 punten momenteel de leiding in de WK-stand. Norris staat tweede met 189 punten.

