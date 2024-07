Deel dit: Share App Mail Tweet

Meeste EV’s die stranden met lege accu hebben helemaal geen lege accu

Net zoals er mensen zijn die onverhoopt hun brandstofauto leeg rijden (onbegrijpelijk!), zijn er ook EV-rijders die langs de weg stranden zonder stroom. Maar het gekke is: de batterij van hun auto is dan vaak nog helemaal niet leeg. Hoe zit dat?

Het aantal elektrische rijders dat onderweg met een lege batterij komt te zitten, daalt gestaag. Althans, in het Verenigd Koninkrijk, waar onderstaande cijfers vandaan komen. De AA – het Britse equivalent van de ANWB – becijferde dat het percentage in de maand juni op 1,4 procent lag.

Steeds minder vaak een lege accu

Ruim 1 procent dus van het totale aantal pechgevallen met EV’s heeft te maken met een lege accu. Dat percentage is in de afgelopen jaren gedaald van 8 procent in juni 2015 naar 4,6 procent in juni 2019 en 2,8 procent twee jaar later.

Inmiddels ligt het percentage in het Verenigd Koninkrijk dus op 1,4 procent. En dat is ongeveer gelijk aan het percentage van de pechgevallen met brandstofauto’s door een lege tank. Het heeft natuurlijk alles te maken met de toegenomen actieradius van EV’s en de uitbreiding van het laadnetwerk.

Vaak is batterij helemaal niet leeg

Het bizarre is echter dat de helft van de EV-rijders die stilvalt helemaal geen lege batterij heeft, zo schrijft de AA. Er zit nog elektriciteit in, maar het laadniveau van de accu is zo laag geworden dat de bestuurder het niet meer aandurft om verder te rijden en naar de laadpaal te zoeken.