Je auto betalen met crypto? Bij dit Europese merk kan het nu

De laatste jaren is een aantal mensen erg rijk geworden met crypto (en velen ook ontzettend arm). De fortuinlijke cryptofanaten kunnen met hun digitale munten nu terecht bij Ferrari. Dat is toch niet het minste automerk.

In de Verenigde Staten kon je bij het Italiaanse supercarmerk al iets langer met cryptovaluta betalen. Blijkbaar waren er zoveel Amerikanen die hun bitcoins verruilden voor Ferrari’s, dat het merk de dienst nu ook in Europa aanbiedt. Ferrari wil op deze manier rekening houden met de behoeften van zijn klanten. In dit geval van jonge cryptomiljonairs.

Crypto wordt omgezet in euro’s

Het is niet zo dat in Maranello een cryptowallet ligt waar Ferrari de digitale munten bewaart. De cryptomunten waarmee betaald wordt, worden door een derde partij direct omgezet in euro’s.

Het koersverloop van veel cryptovaluta is simpelweg te volatiel. Op dagbasis schommelen de muntkoersen soms met procenten tegelijk en daar worden beleggers niet vrolijk van. Het blijft per slot van rekening een beursgenoteerd bedrijf en dus moeten de Italianen investeerders tevreden houden. En beleggers zien liever euro’s dan crypto op de balans staan.

Zoveel bitcoin kost een Ferrari

Verschillende cryptomunten krabbelen de laatste tijd weer op. Zo is bitcoin dit jaar met tientallen procenten gestegen. Op moment van schrijven koerst de munt op 62.195 euro.

Met een nieuwprijs van 278.000 euro in Nederland is een Ferrari Roma momenteel het voordeligste model van het befaamde merk. Dat komt dus neer op zo’n 4,47 bitcoins. Misschien toch nog eens in een digitale oude sok kijken of je nog een paar verdwaalde cryptomunten kunt vinden.