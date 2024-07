Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze 15.000 euro kostende occasion vind je overal in Nederland

Je wilt vijf deuren, want dat is handig, plus een automaat, want dat is fijn. Los daarvan moet je auto ‘wel wat zijn’, een merk dat ergens voor staat, dus geen ‘allemansvriend’ en met een sterk, sprekend uiterlijk. Kortom, je wil een serieuze occasion voor 15.000 euro. Veeleisend? Welnee!

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 15.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een premium hatchback voor maximaal 15.000 euro. Ben je niet gecharmeerd van de Volvo V40? Misschien spreken de Audi A4 en Lexus CT200h je stukken meer aan.

Volvo V40 (2012 – 2020)

De V40 is een moderne, dynamische auto om te rijden, maar dat gaat wel wat ten koste van het comfort. De afstemming van het onderstel is nogal hard en dat valt vooral op bij kleine oneffenheden.

De V40 zit erg fijn, maar lange bestuurders komen net wat ruimte te kort. Dat geldt ook al gauw voor de achterpassagiers, terwijl de bagageruimte met 335 liter inhoud ook krap is voor deze klasse.

De V40 stuurt wel precies en de zestraps automaat werkt heel verfijnd. Typisch Volvo: het ergonomische erg goede dashboard.

Er staan véél van deze Volvo’s in het land, zoals de donkerblauwe 1.6 T4 ‘Kinetic’ (2015, 153.000 km) voor € 14.900 bij de Volvo-dealer in Raalte.

Let hierop bij deze occasion

Bij deze Volvo’s zijn wat elektronische storingen bekend, zoals ruitenwissers die niet meer werken of een motor die niet aanslaat. Vaak is dit te herleiden tot slechte contacten in een zekeringkastje, onder het dashboard.

Storingen in het elektronische stuurslot komen ook voor. Daarvoor zijn wel noodgrepen bekend, maar in de garage moet er zo gauw mogelijk een nieuw stuurslot in.