Verstappen achter McLarens in tweede vrije training op Spa

Max Verstappen heeft tijdens de tweede vrije training op het circuit van Spa-Francorchamps de derde tijd neergezet. De regerend wereldkampioen in de Formule 1 moest alleen de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri voor laten gaan. Verstappen noteerde eerder op de dag nog de beste tijd in de eerste vrije training.

“We hebben best wel een paar dingen geprobeerd”, liet Verstappen na afloop op verstappen.nl optekenen. “Je hebt natuurlijk de sectoren één en drie waar je topsnelheid wilt hebben, en een erg lange sector twee waar je de bochtensnelheid nodig hebt. Dus het is erg lastig de juiste balans te vinden.”

Hij vervolgt: “We hebben nu data om te analyseren. Ik denk dat we de dag positief gestart zijn. De tweede sessie was iets minder, dus hebben we wat dingen waar we naar moeten kijken, vooral ook omdat we wat wijzigingen hebben aangebracht.”

Gridstraf na motorwissel

Zaterdag om 12.30 uur staat de derde vrije training op het programma, om 16.00 uur gevolgd door de kwalificatie voor de hoofdrace. Die wordt zondag vanaf 15.00 uur verreden. Verstappen wisselde voor het weekend opnieuw zijn motor, waardoor hij tien plaatsen gridstraf krijgt voor de hoofdrace.

Verstappen won in 2021, 2022 en 2023 de Grote Prijs van België en heeft met 265 punten momenteel de leiding in de WK-stand. Norris staat tweede met 189 punten.

ANP