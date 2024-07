Deel dit: Share App Mail Tweet

Sterk spul, hè? Zo’n Fisherman’s Friend Ferrari F40

Ferrari leverde maar één kleur op de F40: rood. Toch rijden er exemplaren rond zoals deze, die om een duidelijke reden de bijnaam ‘Minty Forty’ heeft gekregen. De Fisherman’s Friend onder de Ferrari F40’s is een hommage aan een legendarische 250 GTO.

Net als alle andere Ferrari F40’s – 1235 stuks in totaal – verliet chassisnummer 88538 de fabriek in Rosso Corsa. Hij rolde op 27 februari 1991 van de assemblageband en werd verkocht aan een Duitser. Zeven jaar later was de F40 betrokken bij een ongeval, waarna hij in handen kwam van een Nederlander.

Ferrari F40 met Nederlands tintje

Die liet de Ferrari repareren bij Forza Service in Oss, waarna de auto in 2008 de begeerde Classiche-certificatie kreeg. De huidige eigenaar heeft de F40 nu drie jaar en wilde hem na een uitgebreide restauratie weer rood spuiten.

Ode aan 250 GTO van Stirling Moss

Maar toen de supersportwagen uit elkaar lag, kreeg de man een idee. Hij wilde een ode brengen aan de beroemde Ferrari 250 GTO van Stirling Moss in Verde Pallido. De stoelen liet hij door een specialist bekleden met blauwe stof.

Bijpassend schaalmodel van Amalgam

Voor een Ferrari F40 heeft chassisnummer 88538 veel kilometers gereden, zo’n 31.000. Opmerkelijk, de bekende firma Amalgam heeft er een model in de schaal 1:8 en 1:18 van gemaakt. Die laatste kost 1440 euro. De echte F40 moet bij RM Sotheby’s tussen de 1,7 en 2,2 miljoen euro opleveren.