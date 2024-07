Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen vijfde in GP van Hongarije, eerste zege Piastri

Max Verstappen heeft bij de Grote Prijs van Hongarije in de Formule 1 genoegen moeten nemen met de vijfde plaats. De wereldkampioen in de Red Bull kende een frustrerende race, waarin hij van de derde positie terugzakte naar plek vijf.

De Australiër Oscar Piastri won in zijn McLaren zijn eerste grand prix voor teamgenoot Lando Norris, die de koppositie van het team moest afgeven. Lewis Hamilton (Mercedes) werd derde.

Norris loopt door de tweede plaats 8 punten in op Verstappen, die nog altijd de leiding heeft in het wereldkampioenschap met 265 punten. Norris staat tweede op 189 punten.

Mindere start

Volgende week is de Grote Prijs van België op het circuit van Spa-Francorchamps.

Verstappen, winnaar van de vorige twee races op de Hungaroring, vertrok vanaf de derde positie en leek te profiteren van een mindere start van Norris, die de pole had. Piastri zat aan de binnenkant en dwong Norris en Verstappen naar buiten. De Australiër pakte de koppositie en Verstappen de tweede plaats.

Buiten de baan

Omdat de Nederlander de Brit echter ingehaald had door buiten de baan te gaan, kwam er een onderzoek en gaf Red Bull Verstappen de opdracht om Norris weer voorbij te laten. Verstappen deed dat onder luid protest en zag daarna beide McLarens uitlopen.

Bij de eerste pitstops liet Red Bull zijn coureur lang doorgaan en dat kostte Verstappen een plek aan Hamilton. De wereldkampioen kwam terug, maar er niet voorbij op het circuit waar inhalen moeilijk is. Verstappen probeerde het in de 35e ronde, maar hield aan de buitenkant de bocht niet. Hij klaagde over onderstuur van zijn wagen en had ook Charles Leclerc in de Ferrari vlak achter zich.

Inhaalpogingen

Hamilton en Leclerc pakten door een vroege stop tijdwinst op Verstappen, die na zijn pitstop terugviel naar de vijfde plek achter de Ferrari. Dat liet hij boos weten aan zijn team. Het inhalen van Leclerc ging moeizaam en lukte pas na enkele ronden. Verstappen zag daarna een eerste inhaalpoging bij Hamilton mislukken en deed een ronde later een tweede poging, waarbij hij doorschoot en door de insturende Mercedes aan de achterkant gelanceerd werd. Verstappen kon verder, maar was teruggevallen achter Leclerc.

Norris had ondertussen met een eerdere pitstop de leiding overgenomen van Piastri, al wilde het team dat Norris de koppositie teruggaf. Na lang aandringen liet hij Piastri erlangs, die daarmee alsnog zijn eerste zege boekte. Hamilton boekte met de derde plaats zijn tweehonderdste podiumplaats.

