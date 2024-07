Deel dit: Share App Mail Tweet

Piastri gelukkig na eerste zege in de Formule 1 na teamorder

Oscar Piastri kon zijn geluk niet op met zijn eerste zege in de Formule 1 bij de Grote Prijs van Hongarije. De 23-jarige Australiër won, mede door de teamleiding van McLaren, die ploeggenoot Lando Norris in de slotfase opdroeg Piastri erlangs te laten.

“Dit was toch de dag waar ik als kind van droomde”, zei Piastri in het interview meteen na afloop. “Het was wel wat gecompliceerd aan het einde, maar ik zat vanaf de start in de goede positie om deze race te kunnen winnen. Dus ik wil McLaren bedanken.”

Piastri verloor de koppositie na de tweede pitstop, waarin zijn eerder gestopte ploeggenoot Norris hem passeerde. Het team vond echter dat Norris die plek moest teruggeven, wat de Brit met nog drie ronden te gaan deed. “Ik was bezorgd of Lando me er niet langs zou laten. Maar het was het juiste om te doen. Ik had misschien wat sneller moeten zijn aan het einde. Uiteindelijk is het goed uitgevoerd door het team.”

ANP