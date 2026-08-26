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Elektrische Renault 5 vernieuwd: meer range en een instapversie die nu wél kan snelladen

De elektrische Renault 5 is er vanaf 24.990 euro, maar de versie die je voor dat bedrag krijgt, is vooral een showroomlokker. Althans, dat wás hij. Want Renault geeft hem voortaan iets heel nuttigs mee.

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De nieuwe 5 kwam in 2024 op de markt en kreeg vervolgens gezelschap van de 4 en de Twingo. Daarmee heeft Renault een trio aantrekkelijke, betaalbare, elektrische retromodellen in zijn leveringsprogramma.

Renault 5-instapper kan DC-laden

Toch kon de 5 best wat verbeteringen gebruiken en die zijn er nu. Het instapmodel, de Five, had een 95 pk leverende elektromotor en een 40 kWh-batterij, waarmee-ie een range van 310 kilometer haalde.

In zijn opvolger liggen een elektromotor met 110 pk en een 36,5 kWh-accu (WLTP-bereik: 305 kilometer). Het belangrijkste is echter dat de Five voortaan kan snelladen (80 kW), wat-ie eerst niet kon.

Gestroomlijnder en efficiënter

Aan de overige uitvoeringen is minder gewijzigd. Ze zijn iets gestroomlijnder, door andere buitenspiegels en aanpassingen aan de wagenbodem, en dus efficiënter geworden.

Daardoor komt de Urban Range, met 120 pk en 40 kWh-accu, 3 kilometer verder komt op een lading (315 kilometer) en houdt de 150 pk sterke Comfort Range het met zijn 52 kWh-batterij 20 kilometer langer vol (430 kilometer).

Nieuwe kleuren voor Renault 5

In het interieur heeft Renault op alle versies een aantal zaken aangepast. Zo is er geen knop op het stuur meer voor de rijmodi, maar selecteer je die voortaan via het centrale display.

Volgens Renault is het niet echt meer nodig om zelf de rijstand te kiezen, omdat de auto dat zelf automatisch doet op basis van de rijomstandigheden. Zo schakelt de 5 bij lagere snelheden zelf de Eco-stand in. Nieuw op het dashboard is een gemagnetiseerde en gekoelde draadloze telefoonlader.

Verder zijn er twee aanvullende kleuren beschikbaar voor de Renault 5 (grijs en rood), is de bekleding van de Iconic-variant voortaan blauw in plaats van geel en kun je nu ook goudkleurige wielen bestellen.

Renault 5 nu betere aanbieding

Renault houdt de vanafprijs van de 5 op 24.990 euro, maar daarvoor krijg je dan wel een betere auto dan voorheen, aangezien de Five sterker is geworden en eindelijk kan snelladen. Voor de Urban en Comfort Range heeft Renault de prijs met 800 euro verlaagd. Die eerste is er vanaf 28.290 euro, voor die tweede betaal je nu minimaal 31.290 euro.

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