Renault 5 nu onder de 25 mille! Deze belangrijke zaken mist hij

De Renault 5 ‘die we wisten dat zou komen’ is eindelijk hier. Met zijn nieuwe instapversie duikt hij onder de 25.000 euro-grens en dat is goed nieuws. Maar voor 24.990 euro mis je als koper toch wel een paar belangrijke zaken.

Renault heeft het helemaal bij het juiste eind met de nieuwe 5. Hij ziet er leuk uit, rijdt ontzettend goed (om over de Alpine A290 nog maar te zwijgen) en heeft een gebruiksvriendelijk interieur. Het enige echte minpunt van de elektrische hatchback is het feit dat hij achterin behoorlijk krap is.

Renault 5 nu met 95 pk

Voorheen begon het leveringsprogramma van de Renault 5 bij 27.990 euro voor de Urban Range met 120 pk. Die uitvoering heeft een 40 kWh-batterij, waarop-ie een actieradius van maximaal 312 kilometer haalt. De Urban Range gaat in 9 seconden naar 100 km/h.

Daaronder komt nu een Urban Range met 95 pk te staan. Die doet 12 tellen over de sprint naar 100 km/h en zou op zijn 40 kWh-accu tot 310 kilometer ver komen. Renault noemt de nieuwe variant Five, al is er op het eerste gezicht nauwelijks verschil met de 3.000 euro duurdere Evolution.

Stalen wielen met doppen

Beide staan op 18-inch stalen wielen met doppen, hebben een sprietantenne op het dak (geen ‘haaievin’) en zijn uitgerust met de basiskoplampen. Voor de Five zijn echter maar twee kleuren beschikbaar: groen en zwart. De Evolution kan ook in geel of wit worden besteld.

Handmatige airconditioning

In het interieur is er maar één verschil. De Five heeft handmatige airco, de Evolution keurig automatische climate control. Op die laatste zijn overigens allerlei aanvullende opties beschikbaar, op de Five is dat niet mogelijk.

Geen warmtepomp, niet snelladen

Wat mis je nog meer als je kiest voor de nieuwe instapper? Een stukje topsnelheid, misschien. Want de Renault 5 met 95 pk kan niet harder dan 130 km/h, terwijl de uitvoering met 120 pk bij 150 km/h stopt met accelereren.

Een stuk erger is dat de Five geen warmtepomp heeft. De gevolgen daarvan ga je als gebruiker vooral bij lagere temperaturen merken, want dan kan de actieradius weleens een behoorlijke tik krijgen. Terwijl de Evolution – met standaard warmtepomp – daar veel minder last van zal hebben.

Denk je nou: prima, dan voeg ik die warmtepomp wel als optie toe. Nee, dat kan niet. En hetzelfde geldt voor snelladen. De Five heeft daar gewoon de hardware niet voor. Eigenlijk is-ie daarmee dus ongeschikt voor langere trips, want een korte stop bij Fastned of Shell Recharge behoort niet tot de mogelijkheden.

Andere Renault 5-modellen kunnen tot 80 kW snelladen. In het ideale geval betekent dat dat je de accu in ongeveer een half uur kunt opladen van 20 tot 80 procent. Dat is vrij segmentconform en dat maakt de 5 toch een stuk bruikbaarder.