Om deze redenen moet jij de R5 laten staan voor deze Renault 4

Na de 5 komt de Renault 4! Het tweede elektrische model in een retro line-up, waaraan ook nog een Twingo wordt toegevoegd, is wat groter dan de 5.

Eerder konden we jullie het design van de Renault 4 al laten zien. Wil je alles weten over het ontwerp? Bekijk hier de video.

Renault 5 is schot in de roos

De Renault 5 en de A290 afgeleide van Alpine blijken tot nu toe een schot in de roos. Auto van het jaar, winnaar van onze recente sportieve EV supertest en goede verkoopcijfers. Het enige dat aan de R5 ontbreekt is praktische inzetbaarheid, met een behoorlijk krappe achterbank en kleine kofferbak. Dus is hier uit dezelfde retro-familie de iets grotere en comfortabelere Renault 4.

Retro ontwerp van de Renault 4

Het is niet helemaal gelukt om de proporties van het origineel net zo overtuigend in een nieuw jasje te steken als bij de 5, maar ook als iet bonkigere crossover is hij dankzij wat slimme referenties nog steeds als Renault 4 herkenbaar. Voor zowel buitenkant als interieur zijn allerhande opties en accessoires (inclusief baguettehouder) te krijgen om het ding naar eigen smaak aan te kleden. Waaronder op termijn een canvas dak dat vrijwel over de hele lengte open kan worden geschoven om er een halve cabrio van te maken.

Mooi en praktisch

Met mooie vormgeving, uitstekende stoelen en goede infotainmentvoorzieningen is het interieur net zo geslaagd als de buitenkant, maar de ruimte op de achterbank houdt nog steeds niet echt over. Met name de hoge vloer en beperkte ruimte onder de voorstoel vallen tegen. De kofferruimte is met 420 liter wel fors en de toegankelijkheid dankzij een grote, laag doorlopende achterklep uitstekend. Behalve de bankleuning is ook de passagiersstoel helemaal naar voren te klappen waardoor een laadruimte van 2,20 meter lang ontstaat.

De Renault 4 heeft redelijke EV-prestaties

Vanaf 29.990 euro is een versie met 40 kWh accu, 308 kilometer WLTP-actieradius en 120 pk te krijgen, drieduizend euro extra is genoeg voor 52 kWh, 409 kilometer en 150 pk. Da’s precies genoeg vermogen om vlot mee te komen met het verkeer.

Het praktijkverbruik was onder ideale weersomstandigheden en met weinig snelweg indrukwekkend laag, wat daarvan in de winter overblijft valt nog te bezien. Met maximaal 100 kW snelladen en een opgegeven tijd van een dik half uur voor een 10 tot 80 procent lading scoort de 4 niet meer of minder dan gemiddeld. Hoe het met de rijeigenschappen zit, kun je in de video zien.