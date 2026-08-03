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Elektrische auto kan nu net zo snel laden als tanken: in 4 minuten een volle accu

De meeste elektrische auto’s hebben aan een snellader een halfuur of minder nodig om hun batterij van 10 tot 80 procent op te laden. Dat het nóg sneller kan, bewijzen diverse nieuwe Chinese EV’s.

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Het lijkt erop dat Nio op het verkeerde paard heeft gewed met zijn batterijwisselstations, want dat je in 4 minuten een accu kunt wisselen, is natuurlijk hartstikke handig, maar ook ingehaald door de tijd. Want in China zijn er inmiddels genoeg alternatieven.

Snelladen gaat in China razendsnel

Neem de nieuwe Lynk & Co 10, die slechts 4 minuten en 22 seconden nodig heeft om zijn batterij op te laden van 10 naar 70 procent. Het model is uitgerust met de ‘Golden Brick’-accu van Geely, die in meer modellen beschikbaar komt.

BYD heeft iets vergelijkbaars, de Blade 2.0-batterij, die in 5 minuten van 10 tot en met 70 procent is op te laden. Daarbij werkt accufabrikant CATL aan een nóg snellere batterij, waarbij 10 tot 80 procent in slechts 3 minuten en 44 seconden mogelijk zou zijn.

Meeste EV-rijders laden toch thuis

Je kunt je echter afvragen of die laadtijden nodig zijn. De meeste EV-rijders laden thuis of op hun werk en hebben genoeg actieradius tot hun beschikking om onderweg niet te hoeven bijladen. En op lange ritten, stop je na twee of drie uur toch wel even, dus is een laadtijd van 20 minuten tot een halfuur ook prima.

Laadinfrastructuur nog niet geschikt

Bovendien kunnen BYD en Lynk & Co hun supersnel ladende modellen hier niet zomaar op de markt brengen, uiteraard. De laadinfrastructuur moet er ook zijn. In China zijn al 1.500 kW-laders beschikbaar, hier nog niet. We zitten in Nederland vooralsnog op maximaal 600 kW.

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