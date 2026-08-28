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Elektrische auto’s vormen nog steeds risico voor voetgangers en fietsers: ze zijn te stil

Elektrische auto’s worden nog te vaak over het hoofd gezien, zo blijkt uit onderzoek, met name door voetgangers en fietsers. Het probleem? Ze zijn nog steeds te stil.

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In België is bij 27 procent van de letselgevallen met auto’s een kwetsbare weggebruiker betrokken. Dat percentage stijgt naar 42 procent als alleen de aanrijdingen met elektrische auto’s worden meegeteld.

Elektrische auto’s moeten geluid maken

EV’s zijn fluisterstil en daarom moeten ze bij lage snelheid een geluid produceren. Uit onderzoek van het Belgische Vias Institute blijkt dat dit geluid niet altijd krachtig genoeg is en bovendien van merk tot merk enorm verschilt.

De onderzoeksorganisatie pleit daarom voor een verhoging van het volume en standaardisatie tussen de merken. Als iedere elektrische auto hetzelfde geluid zou produceren, kunnen voetgangers en fietsers dat beter herkennen als afkomstig van een auto.

Twee manieren van onderzoek

Het Vias Institute deed op twee manieren onderzoek. Ten eerste werden geluidsmetingen uitgevoerd bij het passeren van verschillende soorten auto’s op een afgesloten circuit. Ten tweede kregen deelnemers via een koptelefoon geluidsfragmenten te horen en moesten ze aangeven wanneer ze de auto’s (met verbrandingsmotor en elektrische auto’s) hoorden aankomen.

Uit het eerste onderzoek blijkt dat bij een snelheid van 10 km/u verbrandingsmotoren een vergelijkbaar geluidsniveau hebben (ongeveer 55 dB), terwijl elektrische auto’s met een actief AVAS-systeem (Acoustic Vehicle Alerting System) onderling verschillen: de ene is luider, de andere stiller. Aangezien de aard van het geluid en het volume aan de fabrikant worden overgelaten (als het maar boven een voorgeschreven minimumniveau zit), zijn er opvallende verschillen tussen de merken.

In het tweede deel van het onderzoek luisterden zeventig deelnemers naar opnames van drie voertuigen (EV’s, auto’s met verbrandingsmotor en hybrides), die met verschillende snelheden voorbijreden bij verschillende niveaus van achtergrondgeluid. (laag, gemiddeld en hoog). De steekproef bestond voor de helft uit blinde of slechtziende personen. Bij alle snelheden (10, 20 en 30 km/h) waren het de hybrides en EV’s die het minst duidelijk door de deelnemers werden waargenomen.

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