Verkoopcijfers april: Kia koploper terwijl dit Stellantis-merk slechts twee auto’s verkoopt

Ook in een maand waarin de verkoop wat gas terugneemt, staat Kia in april gewoon weer bovenaan als populairste merk. Toch komt het bestverkochte model dit keer uit een andere hoek. Maar dat is zeker niet het enige opvallende uit de verkoopcijfers van nieuwe auto’s in april.

April doet wat hij wil, en dat is niet het kopen van een nieuwe Hongqi, VinFast of Lotus. In het geval van Lotus gaat het dan ook echt alleen om de maand april; het merk heeft namelijk vanaf januari tot nu acht modellen verkocht. In tegenstelling tot Hongqi (je weet wel, van die Rolls Royce Cullinan-kloon) en VinFast, die het afgelopen jaar nog geen zoden aan de dijk hebben gezet.

Kia blijft bovenaan

Evenals vorig jaar haalt het braafste jongetje van de klas de hoogste verkoopcijfers deze maand. Kia heeft in april de meeste nieuwe personenauto’s verkocht en is daarmee ook dit jaar vooralsnog het populairste automerk. Wel zijn de cijfers ten opzichte van vorig jaar wat gekelderd: vorig jaar haalde het Zuid-Koreaanse merk 3.096 verkochte auto’s, dit jaar staan er 2.660 registraties op naam.

Niet gek, gezien de gehele verkoop van nieuwe auto’s in Nederland momenteel aan het dalen is. In 2025 werden er van januari tot en met dertig april 118.375 nieuwe auto’s op naam gezet, en in dezelfde periode dit jaar zijn dat er 106.611.

Populairste automodel

Deze maand heeft Kia overigens niet de titel voor populairste model verkregen. Die gaat naar Skoda. De Elroq (die het in deze dubbeltest opneemt tegen de Zeekr X) ging in april naar 686 nieuwe eigenaren. Maar met de komst van Kia’s EV2 zou de Elroq zijn koppositie zomaar kunnen verliezen.

De Kia Picanto hijgt de Elroq overigens in zijn nek, gezien de tweede plek die naar het Koreaanse model gaat met 620 registraties. Daarna komen de Toyota Aygo X (553 verkopen), de Hyundai Kona (519 verkopen) en de Kia EV3 (517 verkopen) het beste uit de verkoopcijfers in Nederland.

Premium verkoopcijfers

In het duurdere segment zijn ook een aantal cijfers opgevallen. Maserati stijgt in april boven Rolls-Royce uit, want waar bij Rolls-Royce slechts één auto over de toonbank ging, wist Maserati er twee te slijten. Zijn dit enorm schokkende cijfers? Nee, want het Italiaanse sportwagenmerk verkoopt de afgelopen jaren keer op keer tussen de 20 en pak ‘m beet 35 auto’s op jaarbasis.

Lamborghini eindigde de maand met tien nieuwe verkochte auto’s en Ferrari met vijf. Porsche heeft de afgelopen maand gestaag 139 modellen verkocht, waarvan zestig de Cayenne betrof. Wellicht dat het model nog meer verkocht gaat worden. Gezien de introductie van de nieuwe Porsche Cayenne Coupe Electric.