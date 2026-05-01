In bizar ongeval rijdt vrouw in pick-up over Lamborghini: “Verhoogde trucks moeten verboden worden”

In de Amerikaanse staat Florida heeft een wel heel merkwaardig ongeval plaatsgevonden. Op een parkeerplaats rijdt een vrouw in een verhoogde pick-up in op een Lamborghini Huracán. Die wordt daarbij echter niet geramd, maar simpelweg overreden.

Een pick-up met zijn enorme wielen moeiteloos over de wigvormige supercar heen banjert. Iets wat je in een cartoon verwacht. Niet in de echte wereld.

Lamborghini-crash gaat viral

Beelden van de crash gaan rond op sociale media. Die zijn niet alleen gedeeld door de vele omstanders, maar ook door de eigenaar van de Lamborghini Huracán, die op Instagram bijna 60.000 volgers heeft.

Hij maakt gretig gebruik van deze contentopportuniteit, want sinds het ongeval een week geleden gebeurde, heeft hij maar liefst 23 video’s over de crash gemaakt. Het is dan ook een bizar gezicht: een verhoogde Chevrolet Silverado die met zijn enorme terreinbanden haast triomfantelijk op de voorruit van de Lamborghini rust.

Verbod op verhoogde pick-ups

Tegelijkertijd is het zorgelijk. “Als je een Lamborghini over het hoofd ziet, hoe moet je dan ooit een kind opmerken die voor je motorkap langs rent”, is een reactie die duizenden likes heeft verzameld. Een ander pleit om die reden voor een verbod op het verhogen van pick-ups, iets wat in de Amerikaanse autocultuur erg gebruikelijk is.

Anderen zijn vooral geïnteresseerd in de afloop. “Dit wordt een epische rechtszaak”, leest het onder de video van de Lamborghini-eigenaar. “Het is hoogst onwaarschijnlijk dat de eigenaar van de pick-up een aansprakelijkheidsverzekering van meer dan 500.000 dollar heeft. En zelfs als de eigenaar die dekking wel had, was de verzekeringsmaatschappij dan op de hoogte van de modificaties aan de truck.” Tja, we zijn blij dat we niet in de schoenen van de pick-up-bestuurster staan.

