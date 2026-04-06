Klein stoeprandje komt deze BMW-rijder heel duur te staan

Iedereen met een potente achterwielaandrijver kent de verleiding van een lege haarspeldbocht. Toch is het soms verstandig om je in te houden. Dat leerde ook deze BMW M3-rijder.

De BMW M3 van de F80-generatie is misschien wel de perfecte driftmachine. Hij combineert een 431 pk sterke zes-in-lijn met achterwielaandrijving, een goed onderstel en een sperdifferentieel. Wat wil je nog meer?

Driftvideo’s op socialmedia

Het is dan ook niet zo vreemd dat er veel mee gedrift wordt. Online kom je talloze spectaculaire video’s tegen waarin BMW M3’s met een moeiteloze vanzelfsprekendheid van links naar rechts worden gesmeten, vaak gevolgd door een flink rookspoor. Denk bijvoorbeeld aan die keer dat een andere M3-rijder een kilometer lang over de Nederlandse snelweg driftte.

Heel stoer, maar de andere kant van de medaille zie je minder vaak. Ga er maar vanuit dat voor al dat imponerende driftwerk een hoop leergeld is betaald. Wat dat betreft is deze video een verademing, want het toont aan dat ook weleens akelig fout gaat.

BMW M3 crasht tegen stoeprandje

De beelden zijn van een Hongaarse BMW M3-rijder die zich op Instagram Trlvcendi noemt. Bij het uitkomen van een bocht, glijdt de zwarte F80 M3 net iets te ver door. Daar tikt het achterwiel tegen een klein stoeprandje, waarna de drift abrupt ten einde komt. Vervolgens raakt ook het voorscherm nog de geleiderails.

Hoe zwaar de BMW beschadigd is geraakt bij de klap, is niet helemaal duidelijk. Zeker is dat het achterwiel aan puin gereden. Vermoedelijk zijn ook het rechter voorwiel het het zijscherm niet meer intact. Het zal een duur geintje zijn geweest.

Tegelijkertijd heeft het de Instagrammer een hoop opgeleverd in de vorm van kliks. Binnen een dag is de video al miljoenen keren bekeken. Veel socialmediagebruikers waarderen dat hij ook deze crash plaatst. “Dit hoort erbij”, leest het in de reacties. Hopelijk is de M3 snel weer opgelapt.