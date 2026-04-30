Antonelli ziet aanpassingen in Formule 1 als ‘goede eerste stap’

Kimi Antonelli ziet de recente aanpassingen in het motorreglement van de Formule 1 als een stap vooruit. Dat zei de 19-jarige leider in de WK-stand bij een persmoment in aanloop naar de Grote Prijs van Miami van zondag.

“Ik denk niet dat met deze verandering meteen alles beter is, maar het is een goede eerste stap”, zei de Italiaanse coureur van Mercedes. “We zullen zien wat de volgende stap zal zijn. Het is in ieder geval goed dat we met z’n allen samenwerken om de sport te verbeteren.”

Autosportfederatie FIA heeft onlangs op aandringen van de teams en coureurs het vermogen van de batterij zodanig aangepast dat de coureurs vanaf Miami meer vol gas kunnen rijden in de kwalificatie. Ook de snelheidsverschillen zullen minder groot zijn, wat de veiligheid ten goede komt.

‘Erg interessant weekend’

Max Verstappen was een van de coureurs die had aangedrongen op veranderingen. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull sprak herhaaldelijk zijn ongenoegen uit over de nieuwe motor, die voor de helft elektrisch wordt aangedreven.

De Formule 1 wordt in Miami na vijf weken hervat, nadat de grands prix van Saudi-Arabië en Bahrein eerder deze maand werden geschrapt door de onrust in het Midden-Oosten.

“Het gaat een erg interessant weekend worden”, weet Antonelli. “Bij ons is er niet veel veranderd, maar andere teams hebben grote updates doorgevoerd. Ze zijn vast wat dichterbij gekomen. Het enige wat ik kan doen, is mijn prestaties maximaliseren en dan zien we wel wat het resultaat zal zijn.”

ANP