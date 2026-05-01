Toyota scoort ineens slecht in pechstatistieken: hoe kunnen “de meest betrouwbare auto’s” ineens vaker stilstaan?

De auto-industrie staat al jaren op zijn kop. Hoe sterk de concurrentie ook is, Toyota weet zich keer op keer te bewijzen als een van de meest betrouwbare automerken. Daarmee heeft het merk een belangrijk aankoopargument in handen. Tot nu, want in de Duitse pechstatistieken van ADAC scoort het Japanse merk ineens minder goed.

Dat modellen van Toyota en zustermerk Lexus vaak als betrouwbaar worden aangemerkt, is meer dan alleen imago. Ook in pechstatistieken en andere onderzoeken scoren ze doorgaans sterk.

Waarom deze Toyota’s ineens minder betrouwbaar zijn

Wat is er nu dan aan de hand in Duitsland? Modellen als de Toyota RAV4, Yaris, Yaris Cross en C-HR vallen ineens negatief op. De oorzaak ligt bij problemen met de startaccu, met name bij hybrideauto’s. Naast het accupakket voor het hybridesysteem hebben deze auto’s namelijk ook een traditionele 12-volt batterij. Rijd je weinig of vooral korte ritten, dan loopt die – net als bij een benzineauto – langzaam leeg.

De Toyota-modellen hebben hier bovengemiddeld vaak last van. Daarom worden exemplaren van na november 2024 al voorzien van een aangepaste accu. Daarnaast is het verstandig om de Toyota-app te gebruiken. Als het accuniveau te laag wordt, krijg je een melding. Toyota adviseert bovendien om de auto vaker wat langer te rijden, zodat de accu voldoende kan opladen. Ook werkt het merk aan software-updates om het probleem te beperken. Bij de RAV4 zouden die al actief moeten zijn.

Overigens is Toyota niet de enige die opvalt. Ook de Hyundai Ioniq 5 scoort minder goed in de ADAC-statistieken. Hier gaat het eveneens om het 12-volt-systeem. Een onderdeel dat verantwoordelijk is voor het opladen van die accu kan defect raken en moet dan worden vervangen. Overigens is dat niet de eerste keer dat de Ioniq 5 opvalt.

Auto’s over het algemeen betrouwbaarder

Hoewel deze specifieke problemen vaker voorkomen, meldt ADAC dat auto’s in het algemeen juist betrouwbaarder zijn geworden. Dat komt onder meer door de opkomst van elektrische auto’s, die – zelfs als ze even oud zijn als benzine- en dieselauto’s – minder storingsgevoelig blijken. De kans dat je in 2015 stil kwam te staan met een vijf jaar oude auto lag op 3,6 procent per jaar, in 2025 is dat gedaald naar 2,1 procent.