Toyota scoort ineens slecht in pechstatistieken: hoe kunnen “de meest betrouwbare auto’s” ineens vaker stilstaan?
De auto-industrie staat al jaren op zijn kop. Hoe sterk de concurrentie ook is, Toyota weet zich keer op keer te bewijzen als een van de meest betrouwbare automerken. Daarmee heeft het merk een belangrijk aankoopargument in handen. Tot nu, want in de Duitse pechstatistieken van ADAC scoort het Japanse merk ineens minder goed.
Dat modellen van Toyota en zustermerk Lexus vaak als betrouwbaar worden aangemerkt, is meer dan alleen imago. Ook in pechstatistieken en andere onderzoeken scoren ze doorgaans sterk.
Waarom deze Toyota’s ineens minder betrouwbaar zijn
Wat is er nu dan aan de hand in Duitsland? Modellen als de Toyota RAV4, Yaris, Yaris Cross en C-HR vallen ineens negatief op. De oorzaak ligt bij problemen met de startaccu, met name bij hybrideauto’s. Naast het accupakket voor het hybridesysteem hebben deze auto’s namelijk ook een traditionele 12-volt batterij. Rijd je weinig of vooral korte ritten, dan loopt die – net als bij een benzineauto – langzaam leeg.
Deze betaalbare Japanse occasion staat bekend als onbetrouwbaar, maar is dat wel terecht?
De Toyota-modellen hebben hier bovengemiddeld vaak last van. Daarom worden exemplaren van na november 2024 al voorzien van een aangepaste accu. Daarnaast is het verstandig om de Toyota-app te gebruiken. Als het accuniveau te laag wordt, krijg je een melding. Toyota adviseert bovendien om de auto vaker wat langer te rijden, zodat de accu voldoende kan opladen. Ook werkt het merk aan software-updates om het probleem te beperken. Bij de RAV4 zouden die al actief moeten zijn.
Overigens is Toyota niet de enige die opvalt. Ook de Hyundai Ioniq 5 scoort minder goed in de ADAC-statistieken. Hier gaat het eveneens om het 12-volt-systeem. Een onderdeel dat verantwoordelijk is voor het opladen van die accu kan defect raken en moet dan worden vervangen. Overigens is dat niet de eerste keer dat de Ioniq 5 opvalt.
Auto’s over het algemeen betrouwbaarder
Hoewel deze specifieke problemen vaker voorkomen, meldt ADAC dat auto’s in het algemeen juist betrouwbaarder zijn geworden. Dat komt onder meer door de opkomst van elektrische auto’s, die – zelfs als ze even oud zijn als benzine- en dieselauto’s – minder storingsgevoelig blijken. De kans dat je in 2015 stil kwam te staan met een vijf jaar oude auto lag op 3,6 procent per jaar, in 2025 is dat gedaald naar 2,1 procent.
Lees ook:
- Deze occasion verkocht slechter in Nederland dan de hatchback, maar is comfortabeler en bijna even sportief
- Wat krijg je als een Tesla Cybertruck en Toyota Prius samen een kind krijgen? Deze Hyundai ...
- Hyundai splitst Ioniq af als apart merk! Althans, in dit land...
- Hyundai i30 N vs. Peugeot 308 GTi: "Zó erg is die beruchte THP-motor niet"
Ook interessant
-
Volkswagen het minst betrouwbare merk? Onderzoek laat zien wat de degelijkste auto’s zijn
-
Consumentenbond test betrouwbaarheid: Japanse automerken scoren het best, maar ook deze nieuwkomer breekt door
-
Deze betaalbare en superleuke Franse sportauto durft niemand te kopen, is dat terecht?
-
Dit zijn de meest (on)betrouwbare elektrische auto’s
-
Benzine onder de 2 euro: accijnsverlaging in Duitsland maakt ver omrijden ineens heel interessant
-
In bizar ongeval rijdt vrouw in pick-up over Lamborghini: “Verhoogde trucks moeten verboden worden”
-
Deze ‘Jeep van AliExpress’ ook bij ons te krijgen: “Wat is dit voor kwaliteit?”
-
Meiden in BMW M2 proberen donut op straat, maar dat gaat fout: “We zijn de Sjaak”
-
Man bouwt échte Formule 1-auto in zijn schuur: “Stuur kostte me 11.500 euro”
-
Het toppunt van Chinese luxe: deze Maybach-concurrent koop je voor een fractie van de prijs
-
Chery-picking? Freelander 8 komt naar Nederland als budget-Land Rover
-
Duik in de prijslijst: dit kost de BYD Atto 3 Evo in Nederland