Met deze Koreaanse EV heb je het vaakst pech, dit is waarom

De ADAC – de Duitse tegenhanger van de ANWB – publiceert ieder jaar nieuwe pechstatistieken. Ditmaal blijkt dat een Koreaanse elektrische auto het vaakst langs de weg staat van alle EV’s: de Hyundai Ioniq 5.

Over het algemeen scoren elektrische auto’s beter op betrouwbaarheid dan hun tegenhangers met verbrandingsmotoren. Bij voertuigen van twee tot vier jaar oud krijgen brandstofmodellen gemiddeld tweeënhalf keer zo vaak te maken met pech als elektrische auto’s.

Deze auto’s staan vaak stil met pech

Wat opvalt in de ADAC-cijfers, is dat een merk dat doorgaans bekendstaat om zijn betrouwbaarheid, minder goed scoort. Het model met het hoogste pechpercentage is de Toyota C-HR. Ook de RAV4, Yaris en Yaris Cross worden relatief vaak met pech gemeld.

De oorzaak ligt meestal bij de 12-volt accu. Toyota heeft inmiddels aangekondigd krachtigere batterijen te gaan toepassen.

Problemen Hyundai Ioniq 5

Een ander model dat negatief opvalt, is de Hyundai Ioniq 5. Geen enkele andere elektrische auto staat in Duitsland zo vaak stil als deze Koreaan. Ook op de redactie van Autovisie ontvangen we regelmatig klachten van lezers over dit model. Er wordt gesproken over ‘zombie-modussen’ en defecten aan de laadregeleenheid. Vooral dat laatste blijkt volgens de ADAC al langere tijd een bekend probleem.

Daarbij is er dus de ‘zombie modus’. Hyundai laat aan Autovisie weten dat deze term vaker gebruikt wordt bij verschillende symptomen. Zo kan het zijn dat de 12-volt accu leeg is, maar ook dat de auto niet meer in de versnelling gaat.

Hyundai belooft dat problemen opgelost worden

De Hyundai Ioniq 5 kent dus meerdere problemen die zich vaker en al langere tijd voordoen. De auto is immers al sinds 2022 in productie. Het merk stelt dat de oplossing voor deze veelvoorkomende problemen inmiddels gevonden is. ‘Er lopen op de Ioniq 5 verschillende campagnes die bij een werkplaatsbezoek worden uitgevoerd. Deze campagnes lopen zoals ze horen te lopen, in sommige gevallen wordt een onderdeel vervangen. (…) Tot nu toe zijn gevallen waarbij een goede symptoombeschrijving is gedaan allemaal opgelost.’

Hyundai belooft dus dat na de terugroepacties en software-updates de veelvoorkomende problemen met de Ioniq 5 zijn opgelost. Voor specifieke problemen kan contact op worden genomen met uw garage.

‘Alles staat of valt met een juiste diagnose bij de dealer, en als dat wordt gedaan moet het gek lopen wil het niet worden opgelost’, zo laat het merk weten. De ADAC-cijfers van volgend jaar zullen uitwijzen of de aanpassingen ook echt hebben gewerkt.