Deze betaalbare Japanse occasion staat bekend als onbetrouwbaar, maar is dat wel terecht?

De Mazda RX-8 is een beruchte auto. Hij staat bekend als onbetrouwbaar, maar met zijn wankelmotor weet hij ook een behoorlijke groep liefhebbers aan te spreken. Is de occasion wel zo onbetrouwbaar als zijn imago doet vermoeden?

In bovenstaande Occasion battle vergelijken we twee beruchte auto’s met elkaar. Zowel de RX-8 als de Peugeot RCZ zijn sportieve auto’s met motoren die nog wel eens de geest geven.

Mazda RX-8

Toch is de Mazda RX-8 een auto die liefhebbers weet te raken. Zijn bijzondere motortechniek wekt direct interesse, maar spannend is hij vanaf het eerste moment niet.

Meer toeren, meer sturen, meer snelheid. Dan pas komt de Mazda RX-8 tot leven. Dan voel je de perfecte 50:50-gewichtsverdeling, de korte mechanische versnellingsslagen, het lage zwaartepunt dankzij de compacte rotatiemotor en het subtiele werk van de ophanging: dubbele aluminium driehoeksdraagarmen vóór en vijf afzonderlijke armen per achterwiel. Het resultaat is een wegligging die vertrouwen wekt en een balans die aan een sportcoupé met een veel groter prijskaartje doet denken.

En dat maakt de RX-8 tot een auto van contrasten. Zijn hart is zijn zwakte, maar de rest klopt als een Zwitsers uurwerk. Zelfs na twintig jaar kraakt of piept er niets in het interieur. De afwerking is opvallend degelijk, ondanks eigenzinnige details als de middentunnel die tot de achterbank doorloopt en de tegen de rijrichting openende achterdeuren.

Alles voelt als een kwaliteitsproduct dat enkel door zijn hartslag in twijfel wordt getrokken. Daarbij biedt de RX-8 veel meer praktische bruikbaarheid dan de Peugeot: een achterbank waar kinderen prima kunnen zitten en een bruikbare bagageruimte maken hem verrassend genoeg dagelijks inzetbaar.

Aandachtspunten Mazda RX-8

Laat voor aankoop van een Mazda RX-8 altijd een compressietest uitvoeren. Daarmee weet je of het wankelblok van de occasion nog gezond is en voldoende compressie opbouwt. Rijd de motor altijd goed warm en tik af en toe de toerenbegrenzer aan – dat houdt de verbranding schoon en voorkomt koolafzetting. Olieverbruik hoort erbij: controleer het oliepeil regelmatig en vul zo nodig bij. Gebruik uitsluitend geschikte tweetaktolie en voeg dit in de juiste hoeveelheid toe aan de brandstof, niet zomaar op goed geluk. Die extra smering heeft een merkbaar positieve invloed op de levensduur van de motor.

Daarnaast verdient de carrosserie aandacht: roest komt bij oudere exemplaren nog weleens voor, vooral aan dorpels, wielranden en de onderzijde van de deuren. Kijk daar bij aankoop dus goed naar. Een gezonde RX-8 is een feest om te rijden, maar een verwaarloosde kan snel een hoofdpijndossier worden.

Occasion

Hoewel de Mazda RX-8 dus echt een gebruiksaanwijzing heeft, kun je als liefhebber met enig gevoel voor techniek een bijzondere auto scoren voor relatief weinig geld. Er staan momenteel niet veel exemplaren te koop. Prijzen beginnen bij zo’n 5.000 euro en lopen op tot bijna 13.000 euro.