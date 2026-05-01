Benzine onder de 2 euro: accijnsverlaging in Duitsland maakt ver omrijden ineens heel interessant

Benzine heeft in Nederland vandaag zijn hoogste literprijs ooit aangetikt. Tegelijkertijd is in Duitsland de accijnsverlaging ingegaan. Hierdoor kan ver omrijden voor benzine je ineens behoorlijk wat geld schelen.

Voor het voorbeeld rekenen we met een moderne Volkswagen Golf 1.5 TSI. Deze heeft een WLTP-verbruik van 1 op 18,5 (5,4 liter op 100 kilometer).

Prijs voor benzine in Duitsland en Nederland

In Nederland is de Gemiddelde Landelijke Adviesprijs voor een liter Euro95 E10 inmiddels 2,603 euro. Op veel plekken kun je goedkoper tanken, maar langs de snelweg ben je vaak juist duurder uit. In Duitsland ligt de gemiddelde prijs volgens de ANWB op 1,967 euro. Dat betekent dat je daar per liter 0,636 euro minder betaalt.

Onze voorbeeld-Golf heeft een tankinhoud van 45 liter en nog 5 liter in de tank. Er moet dus 40 liter bij. Tank je die in Duitsland, dan bespaar je 25,44 euro. Omgerekend komt dat neer op zo’n 12,9 liter ‘gratis’ benzine ten opzichte van Nederland.

Voor wie is het dan voordelig? Met 12,9 liter kan de Golf ongeveer 238,65 kilometer rijden. Dat betekent dat je tot zo’n 119 kilometer van een Duits tankstation kunt wonen om quitte te spelen.

Vanaf ongeveer 30 kilometer van de grens wordt het echt interessant. Dan bespaar je bijna 20 euro. Let wel, in deze berekening zijn kosten zoals onderhoud en bandenslijtage niet meegenomen.

Jerrycans meenemen

Wil je de winst vergroten, dan kun je jerrycans meenemen om extra benzine in te slaan. Houd er wel rekening mee dat je maar een beperkt aantal liters belastingvrij mag meenemen.