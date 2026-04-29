Deel dit: Share App Mail Tweet

Chery-picking? Freelander 8 komt naar Nederland als budget-Land Rover

Freelander, het merk dat voortkomt uit een samenwerking tussen Jaguar Land Rover (JLR) en Chery, komt ook naar Nederland. In het vierde kwartaal van 2027 kunnen we de 8 hier al verwachten.

Het ontwerp van de 8 is niet door het Chinese autoconcern van Land Rover gepikt, want Freelander is een nieuw merk uit een joint venture. Toch zullen de Chinezen blij zijn met het resultaat, want zo kunnen ze een auto aanbieden met een herkenbaar, bijna iconisch design – en dat voor een vriendelijk prijskaartje. Met de Britse populariteit van Chery’s Jaecoo in het achterhoofd, lijkt dit een schot in de roos.

JLR-design, Chery-techniek

JLR bevestigt aan Autovisie dat de Freelander 8 onderhuids echt een Chery-product is. “Wij geven ze de merkrechten en licenties voor de Freelander. We hebben met het ontwerp van de auto geholpen, voor de rest is het volledig een Chery”, aldus een woordvoerder.

In welke vorm de Freelander 8 in Nederland verkocht gaat worden, is nog onduidelijk. Hij is gepresenteerd als volledig elektrische auto, maar ook als EV met range extender, plug-in hybride en zelfs als brandstofauto. Daarnaast blijft het niet bij de 8. De Nederlandse tak van het Chery laat aan Autovisie weten dat er de komende vijf jaar nog vijf of zes modellen worden aangekondigd.

Is Freelander een kans of gevaar

De vraag is vooral of Freelander in Europa en China naast de bestaande merken van JLR bestaansrecht heeft, of dat het elkaar gaat kannibaliseren. Het gaat immers al niet bijzonder goed bij JLR, en een goedkopere auto die sterk lijkt op (oudere) modellen kan een negatief effect hebben op zowel het merkimago als de verkopen. De vraag blijft dus: heeft JLR hiermee zijn eigen glazen ingegooid, of levert deze samenwerking uiteindelijk juist meer op dan het kost?