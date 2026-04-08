10.000 keer verkocht: dit Chinese merk verovert ineens de Engelse harten en levert bestverkochte auto

Chinese merken hebben het in Nederland nog niet makkelijk. Veel kopers en leaserijders kiezen nog altijd voor gevestigde Aziatische, Amerikaanse en Europese merken. In Engeland ligt dat inmiddels anders: daar is een Chinese auto zelfs de bestverkochte.

De bestverkochte auto is de Jaecoo 7. Deze in China geproduceerde SUV heeft de Ford Puma van zijn troon gestoten. Afgelopen maand werden er in Engeland meer dan 10.000 exemplaren verkocht.

Jaecoo 7 bestverkochte auto van Engeland

Opvallend is dat een relatief onbekend Chinees merk nu de harten van Britse kopers weet te veroveren, al is dat niet geheel verrassend. Uit een eerdere Autovisie-test bleek namelijk dat de auto niet perfect is, maar wel veel waar voor zijn geld biedt. Daarnaast zijn er in Engeland inmiddels meer dan 120 verkooppunten en heeft het design wel iets weg van de geliefde Range Rover.

Wat verder opvalt in de verkoopcijfers, is dat 55 procent van de auto’s door particulieren wordt gekocht. De populairste variant is de plug-in hybride. Deze versie, met een 1,6-liter benzinemotor en een elektrische actieradius van zo’n 90 kilometer, is goed voor 85 procent van de Jaecoo 7-verkopen.

Of Jaecoo naast de Britten ook de rest van Europa weet te veroveren, is nog de vraag. In Nederland staan er momenteel slechts 1.357 exemplaren op kenteken.