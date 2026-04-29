25.000 euro: is de Volkswagen ID.Polo jouw volgende auto?

Na jaren van conceptcars, teasers en gecamoufleerde prototypes kunnen we je voorstellen aan wat zomaar eens jouw volgende auto kan worden: de Volkswagen ID.Polo.

Statistisch gezien is de kans groot dat je ooit in een Polo rijdt. In Nederland heeft naar schatting één op de tien huishoudens er wel eens een voor de deur gehad. Of de elektrische variant opnieuw zo succesvol wordt, is nog maar de vraag.

Techniek Volkswagen ID.Polo

De ID.Polo is echter een totaal andere auto dan zijn voorgangers. Zoals de naam al doet vermoeden, is hij er alleen met een elektrische aandrijflijn. Je hebt keuze uit twee accupakketten: een 37 kWh-variant en een grotere 52 kWh. Daarmee kom je volgens de WLTP-meetmethode respectievelijk 329 en 455 kilometer ver. De kleinere accu maakt gebruik van LFP-techniek en is dus goedkoper, terwijl de grotere NMC-accu meer actieradius biedt. Beide varianten kunnen bovendien stroom terugleveren.

Snelladen kan met maximaal 105 kW. Dat is niet baanbrekend, maar gezien zijn positionering onder de ID.3 logisch. Op termijn volgt er ook nog een sportievere GTI-variant met 226 pk. De reguliere versies zijn er met vermogens van 116, 135 en 211 pk.

De ID.Polo staat op een doorontwikkelde versie van het MEB-platform, dat nu MEB+ heet. Het design is volledig nieuw, maar duidelijk geïnspireerd op eerdere Polo’s. Aan de voorkant zien we een doorlopende lichtstrip die de koplampen met elkaar verbindt. Ook achter loopt een ledstrip over de volledige breedte, inclusief verlicht logo. De achterbumper heeft een diffuser-achtige vorm – puur voor de looks, maar wel een opvallend detail. Overigens mag hij tot 1.200 kilo trekken.

De buitenmaten zijn vrijwel gelijk gebleven aan die van de vorige Polo, terwijl de bagageruimte groeit naar 441 liter. Dat is fors voor dit segment.

Interieur

Binnenin heeft Volkswagen duidelijk zijn best gedaan. Juist hier kregen eerdere ID-modellen kritiek, en concurrenten uit China leggen de lat hoog. Het materiaalgebruik voelt beter aan en de bediening is aangepakt. Geen overdaad aan touchknoppen meer, maar weer fysieke knoppen op het stuur en in het interieur.

Centraal staat een 13-inch infotainmentscherm, gecombineerd met een 10-inch instrumentendisplay. De bediening werkt logisch en intuïtief, al valt het grote stuur en de relatief hoge zitpositie direct op.

Vanafprijs ID.Polo

Volkswagen mikt op een vanafprijs van zo’n 25.000 euro. Daarmee wordt de ID.Polo een van de betaalbaarste elektrische auto’s in zijn klasse – en potentieel opnieuw een verkoophit op de Nederlandse wegen.