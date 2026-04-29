Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: dit kost de BYD Atto 3 Evo in Nederland

De BYD Atto 3 is zodanig vernieuwd dat hij wordt gepositioneerd als de BYD Atto 3 Evo. Is het echt meer dan zomaar een facelift? We nemen een duik in de prijslijst.

Inmiddels is de concurrentie hevig, maar met de Atto 3 wist BYD als een van de eerste Chinese merken door te breken op de Nederlandse markt. Om de toegenomen concurrentie beter aan te kunnen is er nu de BYD Atto 3 Evo. Volgens het merk is het meer dan ‘gewoon’ een facelift, vandaar ook de aangepaste naam. Met een duik in de prijslijst ontdekken we wat er precies nieuw is.

Motoren BYD Atto 3 Evo

De grootste wijzigingen zitten onderhuids. Zo staat de BYD Atto 3 Evo op een nieuw technisch platform, het e-Platform 3.0. Het belangrijkste voordeel voor jou: een aangepaste wielophanging voor betere rijeigenschappen, krachtiger motoren en een grotere batterij die ook nog sneller kan opladen.

Er is momenteel keuze uit twee versies. De instapper heeft 313 pk en 380 Nm op de achterwielen. Daarmee zit je al in 5,5 seconden op de 100 km/u, met een top van 180 km/u. Je krijgt verder een 74,8 kWh LFP-batterij, goed voor een actieradius van 510 km. Het rijklaargewicht van 1.880 kg valt op zich mee, voor een EV.

Daarboven staat een versie met maar liefst 450 pk en een maximum koppel van 560 Nm. Dan zit je al in 3,9 seconden op de 100 km/u en kan je door tot de 200 km/u. Het gemiddelde stroomverbruik neemt wel iets toe, al kom je nog steeds 470 km ver op een volle batterijlading. Deze uitvoering zit op 1.990 kg rijklaargewicht. Overigens mogen beide versies tot 1.500 kg trekken.

Uitrustingen BYD Atto 3 Evo

Verder zijn er twee uitrustingsniveaus: de Design en Excellence. De Design-uitvoering is standaard al voorzien van 18-inch lichtmetalen wielen, full-led-verlichting, privacy glass, keyless entry & start, ‘vegan leren’ bekleding, elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met verwarming én ventilatie, automatische airco, 8,8-inch digitaal instrumentarium, 15,6-inch centraal display, uitgebreid infotainment met spraakbediening, parkeersensoren voor en achter, 360-gradencamera, adaptieve cruise control, V2L-aansluiting. Behoorlijk wat dus.

De Excellence breidt dat vooral uit met de hiervoor genoemde krachtiger aandrijflijn. Daarnaast zijn er nog een paar extra’s, zoals een panoramadak, elektrisch zonnescherm, stoelverwarming achterin en een head-up display.

Prijzen BYD Atto 3 Evo

De twee uitrustingsniveaus hangen volledig samen met de twee aandrijflijnen. Zodoende staan in de prijslijst ook maar twee bedragen: 40.990 euro voor de Design en 42.990 euro voor de Excellence.

Exterieuraankleding

De enige vorm van persoonlijke exterieuraankleding die de BYD Atto 3 Evo biedt, zijn de verschillende carrosseriekleuren. Naast het voor de hand liggende wit, zwart en grijs, heb je keuze uit twee tinten blauw en rood. In de (weliswaar beknopte) online configurator wordt bij het selecteren van een kleur geen meerprijs genoemd, dus de kleurkeuze lijkt geen invloed te hebben op de eindprijs.

BYD BYD BYD BYD BYD BYD

BYD BYD BYD BYD BYD BYD

Interieuraankleding

Verder valt alleen nog iets aan te vinken voor het interieur: standaard zwart of een grotendeels crèmekleurig interieur.

BYD BYD

BYD BYD

Pakketten en losse opties

Meer keuze dan het uitrustingsniveau, de carrosseriekleur en de interieurkleur is er niet, dus hier zijn we snel klaar.

‘Onze’ BYD Atto 3 Evo

Ook het eindverhaal is overzichtelijk. Als inderdaad nergens een meerprijs voor geldt, zoals de configurator op de website suggereert, blijft het prijsbereik van de BYD Atto 3 Evo beperkt tot het al genoemde 40.990 tot 42.990 euro. Op het eerste gezicht geen absolute prijspakker, aan de andere kant krijg je ook wel weer een riante standaarduitrusting. Maar is het genoeg tussen de toenemende concurrentie? Zou jij bijvoorbeeld voor de BYD kiezen of toch nog even verder kijken? Vanwege het beknopte beeld in de configurator zie je hieronder nog wat beeld uit de persmap.

BYD BYD BYD BYD BYD BYD