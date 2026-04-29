Haalt Stellantis nog een Chinees merk naar Europa? Hongqi wil met Europese fabriek importheffingen omzeilen

Stellantis kennen we als een van de grootste Europese autoconcerns, maar via de dealernetwerken kun je inmiddels ook Chinese modellen van Leapmotor kopen. Mogelijk blijft het daar niet bij. Volgens persbureau Reuters komt er binnen een paar jaar nog een merk bij: Hongqi.

Op dit moment regelt Stellantis de verkoop van Leapmotor in Europa. De modellen worden in het Italiaanse Balocco nog getest en afgestemd – net als onze duurtester – maar de productie vindt nog altijd in China plaats. Daardoor worden er forse importheffingen betaald.

Hongqi en Stellantis

Hongqi, onderdeel van het Chinese FAW Group, wil zijn aanwezigheid in Europa flink uitbreiden. Het merk is hier al actief, maar de verkoopcijfers blijven vooralsnog achter.

Over de gesprekken is nog niets officieel bevestigd. Zowel Stellantis als Hongqi houdt de kaken stijf op elkaar en het is dus nog maar de vraag of er daadwerkelijk een samenwerking uit voortkomt. Daarbij is dit niet de eerste keer dat de naam van Stellantis in dit soort berichten opduikt. Eerder werd er ook al gesproken over mogelijke samenwerkingen met Dongfeng, Xiaomi en Xpeng.

Een samenwerking met een Europese partij kan voor Chinese fabrikanten aantrekkelijk zijn. Niet alleen vanwege de bestaande en vertrouwde dealernetwerken, maar ook omdat productie of assemblage in Europa kan helpen om importheffingen te verlagen. Daarmee wordt het eenvoudiger om auto’s concurrerend geprijsd op de markt te brengen.