Veel pk’s per euro: Jeep Grand Cherokee met 6,1-liter V8 is vergeten SUV-beuker

Kunnen de hoge benzineprijzen je niet boeien? Dan is deze Jeep Grand Cherokee misschien wat voor jou. Met zijn 6,1-liter V8 Hemi-motor is hij alles behalve zuinig, maar daar krijg je wel veel pk’s per euro voor terug.

Tijdens een eerdere test van Autovisie kwam ons gemiddelde verbruik uit op 1 op 3, nóg veel slechter dan de 1 op 6,3 die de fabriek beweert. Dit komt niet alleen door zijn vorm en dikke motor, ook het gewicht van 2.100 kg speelt een belangrijke rol. Desondanks bleek de remweg van de kolos behoorlijk goed.

Jeep Grand Cherokee SRT

Voor dit onwijs hoge verbruik krijg je wel wat terug. Allereerst klinkt de Hemi fantastisch. Daarbij levert hij 546 pk en 569 Nm aan koppel. Dat is zelfs naar huidige maatstaven veel.

De auto koop je dan ook echt om zijn motor, want de besturing blijft zelfs bij deze SRT afstandelijk en zijn starre achteras maakt hem allesbehalve sportief. Keihard rechtdoor vlammen en cruisen met een overdaad aan vermogen, dat is waar deze Jeep voor gemaakt is.

Aandachtspunten van de occasion

Aandachtspunten kent de Jeep-occasion ook. Allereerst kunnen de motoren wat olie verbruiken. Dit hoeft niet direct gevolgen te hebben, maar belangrijk is wel om de olie te blijven peilen en bij te vullen. Daarbij is een sluitende onderhoudshistorie belangrijk: de krachtige motor is gevoelig voor slechte of oude olie, waardoor problemen met de lifters en nokkenas kunnen ontstaan.

Ook de automaatbak en transfer case hebben onderhoud nodig en moeten soepel hun werk doen. Voel je speling tijdens het rijden, dan zijn dit vaak de bussen in de ophanging of andere ondersteldelen. Met name bij hogere kilometerstanden of zware belasting moeten deze vervangen worden.

Dit kost de Jeep Grand Cherokee SRT als occasion

Een derde generatie Jeep Grand Cherokee SRT kost in Nederland momenteel zo’n 18.000 euro en dat betekent dat je veel pk’s voor je euro’s krijgt. Het aanbod is met twee exemplaren wel erg klein, wat de zoektocht naar jouw perfecte occasion lastig kan maken.