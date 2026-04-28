0,9 seconden van 0 naar 100 km/h: stofzuigerfabrikant Dreame laat supercar zien met jet-motoren

0,9 seconden van 0 naar 100 km/h en jetmotoren: het klinkt als sciencefiction, maar fabrikant Dreame laat het zien met een conceptauto. Maak kennis met de Dreame Nebula Next 01 Jet Edition.

Dreame kennen we vooral van robotstofzuigers, maar het merk liet eerder al de Nebula-supercar zien. Dat is een elektrische auto die nog in productie moet gaan.

Dreame Nebula Next 01 Jet Edition

Voor het zover is, presenteert de fabrikant nu een nieuwe variant van die Nebula. Het is een hybride, maar niet zoals je gewend bent. Geen range extender of elektromotor in de versnellingsbak, maar jetmotoren als brandstof-aandrijving.

Met twee raketsystemen zou de Nebula Next 01 Jet Edition in minder dan een seconde naar 100 km/h sprinten. Volgens Dreame zorgen die jet-motoren bovendien voor extra stabiliteit. Het uiteindelijke doel is om dit soort ruimtevaarttechnologie ook geschikt te maken voor civiel gebruik. In de praktijk lijkt toepassing in productieauto’s voorlopig echter uitgesloten, alleen al door de strenge wet- en regelgeving.

Solid state

Techniek die wél dichterbij komt, is de solid state-accu. Die is kleiner, efficiënter en beter bestand tegen kou. Ook daarvan is het concept voorzien. Daarnaast beschikt de auto over steer-by-wire, waarbij er geen fysieke verbinding meer is tussen stuur en wielen – net als bij de Mercedes EQS. Daardoor kan de stuurreactie afhankelijk van de snelheid worden aangepast.

De Nebula Next 01 Jet Edition is dus het technische paradepaardje van Dreame. Of hij ooit in deze vorm op de weg verschijnt, is zeer de vraag. Dreame heeft immers nog geen enkele productieauto, en het homologeren van raketmotoren lijkt op zijn zachtst gezegd onrealistisch.