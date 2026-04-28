Deel dit: Share App Mail Tweet

Vrouw (25) krijgt vier jaar celstraf voor te hard rijden

Een waarschuwing, boete of zelfs het verlies van je rijbewijs: de meeste automobilisten kennen de gevolgen van te hard rijden wel. Maar zelden loopt het zo uit de hand dat er een gevangenisstraf volgt. Voor een 25-jarige vrouw is dat nu wel het geval.

De uitspraak komt uit Zwitserland, waar straffen voor snelheidsovertredingen vaker stevig uitvallen. Volgens lokale verkeersexperts gaat het nu zelfs om de zwaarste straf ooit die uitsluitend voor te hard rijden is opgelegd.

Vier jaar gevangenisstraf voor te hard rijden

De vrouw reed namelijk niet zomaar te hard. Tijdens een ander onderzoek vond de politie videobeelden op haar telefoon waarop te zien is dat ze zichzelf meerdere keren filmde met snelheden boven de 200 km/h, terwijl 120 km/h was toegestaan. De hoogste gemeten snelheid lag op minimaal 238 km/h. Daarbij reed ze rond 22.45 uur in het donker, terwijl er ook ander verkeer op de weg was. Die omstandigheden werkten strafverzwarend.

Door haar bekentenissen en de lange duur van de rechtszaak viel de uiteindelijke straf lager uit dan mogelijk was geweest. Desondanks blijft een gevangenisstraf van 48 maanden, aangevuld met een inkomensafhankelijke boete, fors. De vrouw hoopte zelf op 36 maanden, maar het hooggerechtshof veroordeelde haar tot vier jaar cel.