Bijna 1.500 auto’s en 181 primeurs! Dit zijn de highlights van de grootste autobeurs ter wereld

Beijing vormt het decor van Auto China 2026. Met 1.451 tentoongestelde modellen en 181 wereldprimeurs is het een autobeurs van ongekende schaal. In deze video neemt Autovisie je mee langs de absolute highlights en opvallendste nieuwkomers.

In 17 gigantische hallen met een totaaloppervlak van maar liefst 380.000 vierkante meter, geldt dit evenement als de grootste autoshow ter wereld. Het gros van de internationale merken is aanwezig, al ligt de nadruk vooral op het nog altijd snel groeiende leger aan Chinese fabrikanten.

Moordende concurrentie in China

Toch lijkt die enorme diversiteit niet houdbaar. De verwachting is dat een groot deel in de komende jaren zal verdwijnen, door fusies of simpelweg door de moordende concurrentie op de binnenlandse markt. Alleen de sterkste spelers zullen uiteindelijk overeind blijven.

Maar welke merken zijn dat? Staatsbedrijven zoals Dongfeng en FAW hebben vermoedelijk niets te vrezen. Ook grote private-owned fabrikanten zoals BYD en Chery zijn verzekerd van een stoeltje. Het zijn vooral de start-ups die zich zorgen moeten maken.

Samenwerken

Om de felle concurrentiestrijd te overleden overleven, is succes buiten China nodig. Dat stelt Tianshu Xin, topman van Leapmotor International, in gesprek met Autovisie. Het Chinese NEV-merk heeft daarom de samenwerking opgezocht met Stellantis, om zo internationaal sneller grote stappen te zetten. In ruil leert en profiteert het Amerikaans-Europese megaconcern van razendsnelle ontwikkelingsprocessen en de vooraanstaande EV-technieken die Chinese merken de afgelopen jaren een leidende positie hebben opgeleverd.

Veel luxe-SUV’s op de grootste autobeurs ter wereld

Leapmotor heeft zijn nieuwe D19 meegebracht naar Auto China 2026. Deze enorme luxe-SUV is typerend voor de beurs die in het teken lijkt te staan van dit segment. Op bijna elke uithoek van de show werd zo’n kolos onthuld, vaak aangeduid met een ‘9’ in de modelnaam.

Maar wie verder kijkt dan de overdaad aan gigantische SUV’s, ontdekt dat er gelukkig ook nog genoeg ander, interessanter spul te zien is. Van opvallende conceptcars tot compacte modellen en slimme innovaties. En natuurlijk weer een paar schaamteloze copy-cats, net als vorig jaar. Auto China 2026 biedt meer dan alleen groot en luxe, zo lang je weet waar je moet kijken.